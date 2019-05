08:00 Uhr

"Top Chef Germany" heute live im TV und Stream

"Top Chef Germany" 2019 live im TV und Stream: Ab heute sucht eine Jury den besten Koch. Hier gibt es die Informationen zur Übertragung.

Ab heute lässt sich "Top Chef Germany" 2019 live im TV und Stream sehen. In der Show müssen sich ausgebildete Köche den Respekt der hochkarätigen Jury erkochen. Dabei haben sie die Chance auf den Titel "Top Chef Germany" und 50.000 Euro Preisgeld sowie eine mehrseitige Bildstrecke im Food-Magazin Feinschmecker.

In Folge 1 messen sich die ehrgeizigen Profiköche in drei Spielrunden. Zusammen mit Gastjuror Arne Anker geht es unter anderem in die Arminius-Markthalle in Berlin. Dort sollen sie lokale Klassiker, wie Eisbein und Berliner Pfannkuchen neu interpretieren.

Aus 300 Bewerbern wurden zwölf Profiköche ausgewählt, welche teilweise bereits mit Michelin-Sternen ausgezeichnet sind. Nun wollen sie "Top Chef Germany" 2019 werden. Dafür müssen sie sich der Kritik von "Jahrhundertkoch" Eckart Witzigmann, Zwei-Sterne-Koch Peter Maria Schnurr sowie Foodkritikerin Alexandra Kilian stellen. Diese erwarten nicht weniger als Kochkunst in Perfektion. Moderiert wird die Show von Daniel Boschmann.

Das TV-Format wurde bereits in über 20 Länder verkauft. Die französische "Top Chef"-Variante hat bereits 17 Sterne-Köche hervorgebracht. Bei der Koch-Casting-Show treten absolute Profis an, die sich anspruchsvollen und außergewöhnlichen Herausforderungen rund ums Kochen im Studio und außerhalb stellen müssen. Dabei müssen kulinarische Top-Kreationen auf die Teller kommen.

Die neue Kochsendung ist die Deutschland-Version des weltweit erfolgreichen Konzepts. 2006 feierte das Format in den USA Premiere und läuft aktuell in der 16. Staffel. "Top Chef Germany" 2019 startet mit der ersten Folge am Mittwoch, 8. Mai, um 20.15 Uhr auf Sat.1. Im Internet kann man die Sendung als Live-Stream über den Service 7TV ansehen.

7TV ist nach Angaben des Senders kostenlos. Wer den Service nutzen möchte, muss sich allerdings registrieren. Damit lässt sich nicht nur das Programm von Sat.1 sehen, sondern unter anderem auch das von ProSieben oder Kabel eins. Wer den Live-Stream auf dem Smartphone sehen möchte, kann sich die passende 7TV-App kostenlos für Android und iOS herunterladen. Nach dem Registrieren lassen sich die Anmeldedaten für alle Versionen von 7TV nutzen - also im Browser und in der App.

"Top Chef Germany" im TV und Live-Stream oder ganze Folgen als Wiederholung

Sie sind am Mittwoch um 20.15 Uhr verhindert? Kein Problem. Über den Service 7TV von Sat.1, ProSieben und Kabel eins können Sie auch bereits ausgestrahlte Folgen als Wiederholung im Stream sehen. Vor der Sendung sind nur kurze Clips zu sehen.

Wie sich die Profiköche in der ersten Folge von "Top Chef Germany" 2019 schlagen, sehen Sie heute Abend, um 20.15 Uhr auf Sat.1. (AZ)

