Infos zu "Top Dog Germany": Sendetermine, Hunde, Halter und Übertragung

"Top Dog Germany": Hier erfahren Sie alles über Sendetermine, Sendezeit, Hunde, Halter sowie die Übertragung im TV und Stream.

Bei RTL läuft momentan die laut Sender "flauschigste Action-Show des Sommers". Bei "Top Dog Germany" kämpfen außergewöhnliche Hunde unter Führung ihrer Halterinnen und Halter um nichts Geringeres als den Titel "Der beste Hund Deutschlands".

Wie ist die Sendezeit der neuen Show? Welche Halter treten mit welchen Hunden an? Was sollten Sie zur Übertagung von Top Dog Germany" im TV und als Stream wissen? Hier erfahren Sie alles.

"Top Dog Germany": Sendetermine und Sendezeit

Am Freitag, den 23. Juli 2021, startete die neue Show auf RTL. Nach Folge 2, die einen Tag später am Samstag, den 24. Juli 2021 lief, werden die weiteren Ausgaben der Show immer freitags ausgestrahlt. Die sechsteilige Show beginnt jeweils zur Primetime, also um 20.15 Uhr.

Das sind die Sendetermine von "Top Dog Germany":

Freitag, 23.07.2021 Samstag, 24.07.2021 Freitag, 30.07.2021 Freitag, 06.08.2021 Freitag, 13.08.2021 Freitag, 20.08.2021

Wie ist der Ablauf von "Top Dog Germany"?

Die Vierbeiner sollen von ihren Hundeführern dazu gebracht werden, "das Tier in ihnen zum Vorschein zu bringen" (RTL). In fünf Vorrunden mit Final-Qualifikation müssen jeweils 15 unterschiedliche Hunde und ihre Herrchen und Frauchen beweisen, dass sie das perfekte Team bilden und die spektakulären Aufgaben schnell und mit Temperament meistern.

Entscheidend dabei ist das vertrauensvolle Zusammenspiel von Mensch und Tier. Die Hunde werden im Parcours von ihren Besitzern geführt, unterstützt und angefeuert. Die Bandbreite der Hunderassen reicht vom kleinen, flinken Chinese Crested Dog über den agilen Border-Mix bis zum beeindruckenden Wolfshund.

Einige Hindernisse des Parcours werden dabei der Größe der Rasse angeglichen. Dadurch sollen faire Bedingungen für alle Vierbeiner gewährleistet sein. Sie stehen dabei unter ständiger tierärztlicher Überwachung.

Am Ende geht es um ein Preisgeld von 25.000 Euro, wobei 5.000 Euro an eine Tierschutzorganisation nach Wahl des Siegers gespendet werden.

Moderiert und kommentiert wird die Show von drei bekannten „Ninja Warrior Germany“-Profis: Laura Wontorra übernimmt die Moderation des tierischen Parcours-Battles. Jan Köppen und Frank „Buschi“ Buschmann kommentieren die Wettkämpfe als Reporter.

Welche Hunde und welche Halter treten bei "Top Dog Germany" an?

Insgesamt werden 75 Hundebesitzer und Hundbesitzerinnen mit ihren Fellnasen antreten:

Leon (20, NRW ) & Kiana (9, Australian Shepherd, Hündin )

) & Kiana (9, Australian Shepherd, ) Jule (31, NRW ) & Kalle (6, Magyar Viszla-Drahthaar-Mix, Rüde)

) & Kalle (6, Magyar Viszla-Drahthaar-Mix, Rüde) Manuel (26, Hamburg ) & Elvis (3, Mittelpudel, Rüde)

) & Elvis (3, Mittelpudel, Rüde) Ina (24, Baden-Württemberg ) & Amika (4, Deutscher Großspitz, Hündin )

) & Amika (4, Deutscher Großspitz, ) Toni (47, NRW ) & Sir Henry (2, Dalmatiner, Rüde)

) & Sir Henry (2, Dalmatiner, Rüde) Milla (13, NRW ) & Frida (5, Border Collie, Hündin )

) & Frida (5, Border Collie, ) Steven (33, Hessen ) & Coco (5, Chihuahua, Hündin )

) & Coco (5, Chihuahua, ) Marie (19, Niedersachsen ) & Elli (7, Kooikerhondje, Hündin )

) & Elli (7, Kooikerhondje, ) Carlos (30, Hessen ) & Lima (3, Peruanischer Nackthund-Mix, Hündin )

) & (3, Peruanischer Nackthund-Mix, ) Tim (34, Baden-Württemberg ) & Amie (8, Dalmatiner, Hündin )

) & Amie (8, Dalmatiner, ) Tobias (33, Baden-Württemberg & Lavi (2, Australian Shepherd, Rüde)

& Lavi (2, Australian Shepherd, Rüde) Mona (35, NRW ) & Qju (7, Border Collie, Hündin )

) & Qju (7, Border Collie, ) Uwe (57, Hessen ) & Fly (3, Neufundländer, Hündin )

) & Fly (3, Neufundländer, ) Gillian (17, NRW ) & Kyano (4, Golden Retriever, Rüde)

) & Kyano (4, Golden Retriever, Rüde) Anthea (31, Baden-Württemberg ) & Moe (4, Malinois, Rüde)

) & (4, Malinois, Rüde) Andres (27, Hessen ) & Coco (1, Zwergspitz, Rüde)

) & Coco (1, Zwergspitz, Rüde) Dominik (29, Berlin ) & Ninja (3, Border Collie, Rüde)

) & Ninja (3, Border Collie, Rüde) Sissy (52, Baden-Württemberg ) & Lola (5, Riesenschnauzer, Hündin )

) & Lola (5, Riesenschnauzer, ) Pia (16, Baden-Württemberg ) & Ida (6, Zwergpudel, Hündin )

) & Ida (6, Zwergpudel, ) Lisa- Marie (27, Raeren/ Belgien ) & Sally (3, Labradoodle, Hündin )

) & Sally (3, Labradoodle, ) Sarah (26, NRW ) & Laila (3, Havaneser, Hündin )

) & Laila (3, Havaneser, ) Walter (70, NRW ) & Yoshiko (2, Deutscher Schäferhund, Hündin )

) & Yoshiko (2, Deutscher Schäferhund, ) Sabine (42, NRW ) & Niels (2, Sheltie, Rüde)

) & Niels (2, Sheltie, Rüde) Michel (23, NRW ) & Hashtag (3, Border Collie, Rüde)

) & Hashtag (3, Border Collie, Rüde) Christiane (54, Niedersachsen ) & Lili (3, Beagle, Hündin )

) & Lili (3, Beagle, ) Swante (34, Schleswig-Holstein ) & Tinker (4, Sheltie, Hündin )

) & Tinker (4, Sheltie, ) Maya (15, Niedersachsen ) & Nemo (5, Papillon, Rüde)

) & Nemo (5, Papillon, Rüde) Heiko (55, NRW ) & Max (7, Labrador-Mischling, Rüde)

) & Max (7, Labrador-Mischling, Rüde) Kimberley (15, NRW ) & Milo (2, Jack Russell Terrier , Rüde)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Alexander (47, Linz / Österreich ) & Franziska (4, Hannoveraner/Bayrischer Gebirgsweißhund, Hündin )

/ ) & Franziska (4, Hannoveraner/Bayrischer Gebirgsweißhund, ) Julie (29, NRW ) & Finn (10, Chinese Crested, Rüde)

) & Finn (10, Chinese Crested, Rüde) Pia (27, NRW ) & Kaami (4, Australian Shepherd & Golden Retriever, Rüde)

) & Kaami (4, Australian Shepherd & Golden Retriever, Rüde) Julia (26, NRW ) & Luke (2, Zwergspitz, Rüde)

) & Luke (2, Zwergspitz, Rüde) Lukas (25, Wien / Österreich ) & Joke (8, Border Collie, Rüde)

/ ) & Joke (8, Border Collie, Rüde) Gary (37, NRW ) & Gizmo (4, Miniature Bull Terrier , Rüde)

) & Gizmo (4, Miniature Bull , Rüde) Lisa (15, Thüringen ) & Curly- Sue (9, Puli, Hündin )

) & Curly- Sue (9, Puli, ) Bruno (45, Meilen/ Schweiz ) & Add-On (8, Malinois, Rüde)

) & Add-On (8, Malinois, Rüde) Jutta (52, Niedersachsen ) & Chopin (3, American Cocker Spaniel, Rüde)

) & Chopin (3, American Cocker Spaniel, Rüde) Lina (36, Bremen ) & Müsli (2, Papillon, Hündin )

) & Müsli (2, Papillon, ) Patrick (36, Bremen ) & AMeGo (7, Border Collie, Rüde)

) & AMeGo (7, Border Collie, Rüde) Thomas (63, Bayern) & Trixi (6, Toy Australian Shepherd, Hündin )

) Maria (31, Rheinland- Pfalz ) & Khaleesi (5, Dalmatiner, Hündin )

) & Khaleesi (5, Dalmatiner, ) Raphael (36, NRW ) & Horst- Kevin (5, Border Collie, Rüde)

) & Horst- Kevin (5, Border Collie, Rüde) Maik (29, Berlin ) & Mochi (5, Australian Shepherd, Hündin )

) & Mochi (5, Australian Shepherd, ) Francisco (37, Hessen ) & Valentino (8, Königspudel, Rüde)

) & Valentino (8, Königspudel, Rüde) Maxime (32, Hamburg ) & Hazel (11, Kelpie-Border Collie-Mix, Hündin )

) & Hazel (11, Kelpie-Border Collie-Mix, ) Marcel (28, Rheinland- Pfalz ) & Adda (1, Magyar Viszla, Hündin )

) & Adda (1, Magyar Viszla, ) Myriam (55, NRW ) & Lucy (5, Golden Retriever, Hündin )

) & Lucy (5, Golden Retriever, ) Tobias (24, Berlin ) & Haku (1, Border Collie, Rüde)

) & Haku (1, Border Collie, Rüde) Heidemarie (67, NRW ) & Moonja (4, Mini American Shepherd, Hündin )

) & Moonja (4, Mini American Shepherd, ) Christiane (55, NRW ) & Charly (2, Irischer Wolfshund, Rüde)

) & Charly (2, Irischer Wolfshund, Rüde) Isabelle (28, NRW ) & Tiffy (4, Bulldogge, Hündin )

) & Tiffy (4, Bulldogge, ) Rüdiger (62, Saarland ) & Toby (10, Jack Russell Terrier , Rüde)

) & Toby (10, , Rüde) Christina (40, Hessen ) & Pippilotta (7, Labradoodle-Mischling, Hündin )

) & Pippilotta (7, Labradoodle-Mischling, ) Stefanie (14, Belp / Schweiz ) & Luna (8, Chihuahua, Hündin )

/ ) & Luna (8, Chihuahua, ) Melanie (33, NRW ) & Trouble (5, Border Collie, Hündin )

) & Trouble (5, Border Collie, ) Marcel (39, Niedersachsen ) & Hannes (4, Dobermann, Rüde)

) & Hannes (4, Dobermann, Rüde) Virginia (35, Schleswig- Holstein ) & Ayden (7, Chihuahua, Rüde)

) & Ayden (7, Chihuahua, Rüde) Marion (44, Rheinland- Pfalz ) & Ben (5, Border Collie-Mix, Rüde)

) & Ben (5, Border Collie-Mix, Rüde) Thom (48, Hessen ) & Einstein (9, Yorkshire Terrier , Rüde)

) & Einstein (9, , Rüde) Florian (26, Bayern) & Pünktchen (1, Cane Corso & American Bully-Mix, Rüde)

Jasmina (23, Schleswig- Holstein ) & Ally (4, Parson Jack Russell Terrier , Hündin )

) & Ally (4, Parson , ) Tina (38, Bayern) & Luke (6, Bodeguero-Mix, Rüde)

Markus (44, NRW ) & Spike (4, Malinois, Rüde)

) & Spike (4, Malinois, Rüde) Melanie (49, NRW ) & Hörtnix (5, Border Collie-Australian Shepherd-Mix, Rüde)

) & Hörtnix (5, Border Collie-Australian Shepherd-Mix, Rüde) Sonja (20, Baden-Württemberg ) & Mogli (1, English Cocker Spaniel, Rüde)

) & Mogli (1, English Cocker Spaniel, Rüde) Alex (39, Baden- Württemberg ) & Mojito (8, Border Collie, Rüde)

) & Mojito (8, Border Collie, Rüde) Martin (29, Gallneukirchen / Österreich ) & Luna (6, Shiba Inu, Hündin )

/ ) & Luna (6, Shiba Inu, ) Alicia (32, Niedersachsen ) & Tyson (5, Deutscher Pinscher, Rüde)

) & Tyson (5, Deutscher Pinscher, Rüde) Stephan (30, Niedersachsen ) & Juna (8, Mini Australian Shepherd-Münsterländer-Mix, Hündin )

) & Juna (8, Mini Australian Shepherd-Münsterländer-Mix, ) Barbara (50, Baden-Württemberg ) & Anakin (4, Afghanischer Windhund, Rüde)

) & Anakin (4, Afghanischer Windhund, Rüde) Laura-Sofie (19, Baden-Württemberg ) & Kim (4, Wäller, Hündin )

) & Kim (4, Wäller, ) Saskia (26, NRW ) & Macy (4, Australian Shepherd, Hündin )

) & Macy (4, Australian Shepherd, ) Nadine (46, Rheinland-Pfalz ) & Pebbles (3, Working Cocker, Hündin )

) & Pebbles (3, Working Cocker, ) Gloria (35, NRW ) & Toni (4, Hovawart, Rüde)

"Top Dog Germany": Wie läuft die Übertragung im TV und Stream?

Im klassischen Fernsehprogramm kann man die Show ganz konventionell auf RTL verfolgen. Darüber hinaus läuft die Show auch beim Streamingdienst TVNow - zeitgleich und als Wiederholung. Der Dienst kostet laut Anbieter als "Premium"-Paket monatlich 4,99 Euro. Der erste Monat ist dabei gratis, das Abo jederzeit kündbar.

Die Basis-Version TVNow "Free" ist völlig kostenlos - hier kann man die Programm-Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Das Streamen von Livestreams über das "Live Only"-Paket ist mit 2,99 Euro monatlichen Kosten verbunden. Wer auf Extras nicht verzichten möchte, abonniert TVNow "Premium+". Hier werden 7,99 Euro pro Monat fällig. (AZ)