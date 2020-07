vor 50 Min.

"Top Gun: Maverick": Kinostart erneut verschoben - Besetzung, Handlung, Trailer, Länge, FSK

Tom Cruise ist ab Dezember 2020 mit "Top Gun: Maverick" in der Fortsetzung des Kult-Films von 1986 zu sehen. Start, Besetzung, Handlung, Länge, FSK und Trailer - alle Infos hier.

"Top Gun: Maverick" kommt erst 2021 in die Kinos. Alle Infos rund um Start, Besetzung, Handlung, Länge und FSK sowie einen Trailer haben wir hier für Sie.

Mit "Top Gun: Maverick" kommt nach über 30 Jahren die Fortsetzung von "Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel" aus dem Jahr 1986. Die Hauptrolle übernimmt auch im zweiten Teil wieder Tom Cruise, der schon im ersten Teil den Piloten Pete "Maverick" Mitchell verkörperte. Alle wichtigen Infos rund um Kino-Start, Besetzung, Handlung und Länge von "Top Gun: Maverick" haben wir hier für Sie zusammengestellt. Am Ende finden Sie außerdem einen Trailer zum Film.

Kinostart von "Top Gun: Maverick": Start erst 2021

Eigentlich sollte das Top Gun-Sequel bereits am 23. Juni in den deutschen Kinos starten. Aufgrund der Corona-Krise wurde der Film aber zuerst auf den Dezember und mittlerweile auf den 2. Juli verschoben. Das ist der US-Termin, in Deutschland wird er aber wohl ähnlich ausfallen.

Handlung von "Top Gun: Maverick"

Im Leben von Top-Pilot Pete "Maverick" Mitchell ist es ruhiger geworden. Während er früher noch auf gefährlichen Kampf-Einsätzen unterwegs war, bildet er heute die nächste Generation aus und teilt sein Wissen mit dem Piloten-Nachwuchs. Aufgrund der immer häufiger eingesetzten Drohnen verliert der Beruf des Kampf-Piloten allerdings immer mehr an Wichtigkeit. Zwar ist "Maverick" schon lange nicht mehr im aktiven Dienst, doch schließlich holt ihn seine Vergangenheit ein und zwingt ihn sich ein letztes Mal im Cockpit auf eine lebensgefährliche Mission zu begeben.

Besetzung von "Top Gun: Maverick": Schauspieler im Cast

Tom Cruise als Captain Pete "Maverick" Mitchell

als Captain Miles Teller als Lieutenant Bradley "Rooster" Bradshaw

Jennifer Connelly als Penny Benjamin

Benjamin Jon Hamm als Vice Admiral Sam "Merlin" Wells

als Vice Admiral Sam "Merlin" Wells Glen Powell als "Hangman"

Lewis Pullman als Bob

als Bob Ed Harris als Rick "Jester" Heatherly

Val Kilmer als Admiral Tom "Iceman" Kazansky

"Iceman" Kazansky Monica Barbaro als " Phoenix "

" Charles Parnell als Rear Admiral Marcus "Sundown" Williams

als Rear Admiral Marcus "Sundown" Williams Jay Ellis als "Payback"

Danny Ramirez als "Fanboy"

Länge und FSK von "Top Gun: Maverick"

Zur Altersfreigabe von "Top Gun: Maverick" liegen derzeit noch keine Informationen vor. Der erste Film aus dem Jahr 1986 wurde mit einer Altersbeschränkung von 16 Jahren belegt, was eine ähnliche FSK-Einstufung für Teil 2 nahelegt. "Top Gun: Maverick" soll insgesamt zwei Stunden und 26 Minuten dauern.

Trailer zu "Top Gun: Maverick"

Den deutschen Trailer zu "Top Gun: Maverick" können Sie sich hier ansehen:

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen