01:37 Uhr

Topher Grace und Ashley Hinshaw werden erneut Eltern

Die kleine Mabel Jane freut sich auf ein Geschwisterchen. Ihre Eltern haben die freudige Nachricht auf Instagram verkündet.

"Die wilden Siebziger"-Star Topher Grace (41) und seine Frau, Schauspielerin Ashley Hinshaw (31), erwarten das zweite Kind. Hinshaw postete am Sonntag ein Foto des Paares auf Instagram, auf dem sich unter ihrem Abendkleid ein kleiner Babybauch abzeichnet. Im Text dazu bestätigte sie die Schwangerschaft.

Das Foto stammte von einer Veranstaltung am Samstagabend (Ortszeit) in Los Angeles, wo das Paar gemeinsam über den roten Teppich lief und Grace die Vaterfreuden mitteilte, wie das Promi-Portal "E! News" berichtete. Die Schauspieler sind seit 2016 miteinander verheiratet, Tochter Mabel Jane wurde im November 2017 geboren.

Grace wurde Ende der 90er Jahre durch seine Hauptrolle in der TV-Serie "Die wilden Siebziger" bekannt, in der er mehrere Jahre an der Seite von Ashton Kutcher und Mila Kunis den Jugendlichen Eric Forman spielte. Danach hatte er Rollen in Hollywood-Streifen wie "Spider-Man 3", "Interstellar" oder "BlacKkKlansman". Hinshaw spielte in der Komödie "LOL - Laughing Out Loud" und in der TV-Serie "True Blood" mit. (dpa)

Ashley Hinshaw auf Instagram

Themen folgen