17:47 Uhr

Tortenwurf und Ohrfeige: Kundin rastet in Bäckerei aus Panorama

Kurioser Vorfall im Kreis Göppingen: Eine Kundin reagiert wütend auf eine bestellte Torte und schleudert sie hinter die Theke. Anschließend geht sie auf die Verkäuferin los.

Eine Frau ist in einer Bäckerei in Baden-Württemberg völlig ausgerastet: Sie bewarf eine Verkäuferin mit einer Torte und ohrfeigte sie. Die Frau hatte die Torte eigentlich bestellt und wollte sie im Samstag in einer Bäckerei in Gruibingen im Kreis Göppingen abholen. Jedoch störte die Kundin offenbar etwas an der Torte. Sie schleuderte die bestellte Ware hinter die Theke und stürmte auf die Verkäuferin zu.

Laut örtlicher Polizei ist noch nicht geklärt, was die Frau am Kuchen störte. Sie war in Begleitung ihres Mannes in die Bäckerei gekommen. Die Angreiferin wurde angezeigt. (AZ)

