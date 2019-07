vor 18 Min.

Tote 44-Jährige entdeckt: Polizei bittet mit Foto um Hinweise

Die Düsseldorfer Polizei hat eine 44-Jährige tot in deren Wohnung entdeckt. Angehörige hatten sich Sorgen um die Frau gemacht. Eine Mordkommission ermittelt.

Im Düsseldorfer Stadtteil Flingern-Süd wurde am vergangenen Montag, 1. Juli, eine 44-Jährige tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Mit einem Foto der 44-jährigen Sinje Pörsel wendete sich die Düsseldorfer Polizei in einer Pressemeldung am Montagmittag an die Öffentlichkeit. Da sich die Angehörigen um die 44-Jährige sorgten, erhielten Polizisten der Düsseldorfer Inspektion Nord demnach vergangenen Montag gegen 19.30 Uhr den Auftrag zum Einsatz in einem Hinterhaus an der Erkrather Straße 114 auszurücken.

44-Jährige lag bereits längere Zeit tot in ihrer Wohnung

Als Sinje Pörsel auf Klingeln und Klopfen der Beamten nicht reagierte, sollen sich diese dem Bericht zufolge entschlossen haben, die Tür der Wohnung von der Feuerwehr öffnen zu lassen. In der Wohnung habe man dann die 44-Jährige leblos aufgefunden und ein Notarzt habe anschließend ihren Tod festgestellt, so die Polizei.

Den Ermittlern zufolge lag die Frau bereits seit längerer Zeit in der Wohnung. Staatsanwaltschaft und Polizei können zum jetzigen Zeitpunkt nach eigenen Angaben ein mögliches Tötungsdelikt nicht ausschließen, weshalb nun eine Mordkommission in dem Fall ermittelt. Die Ermittlungen zu den Todesumständen dauern an. Ermittler und Staatsanwaltschaft bitten nun mögliche Zeugen oder Bekannte um Hinweise.

Die Düsseldorfer Polizei ermittelt im Todesfall der 44-jährigen Sinje Pörsel. Bild: Handout Polizei Düsseldorf

Im Fokus stehen dabei die Fragen, wer Sinje Pörsel Ende Februar bzw. Anfang März gesehen hat und wer Angaben zu ihrem Lebensumfeld machen kann. Die Düsseldorfer Polizei bittet darum, mögliche Hinweise direkt an das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0211 - 870-0 zu richten. (AZ)

Themen Folgen