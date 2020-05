vor 16 Min.

"Tote Mädchen lügen nicht", Staffel 4: Start, Besetzung, Trailer, Folgen, Handlung

"Tote Mädchen lügen nicht" geht mit Staffel 4 in die finale Runde. Alle Infos zu Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Trailer finden Sie hier.

Die erfolgreiche Drama-Serie "Tote Mädchen lügen nicht" findet demnächst mit Staffel 4 ihr Ende. Zum Schulabschluss an der Liberty High müssen sich die Charaktere noch einmal mit den Erlebnissen aus der Vergangenheit auseinandersetzen.

Hier bekommen Sie alle wichtigen Infos zum Start-Termin sowie zu Folgen und Handlung der Serie. Außerdem stellen wir Ihnen die Schauspieler und den offiziellen Trailer zu "Tote Mädchen lügen nicht" vor.

Start-Termin von "Tote Mädchen lügen nicht", Staffel 4

Die Serie wird ab dem 5. Juni 2020 bei Netflix zu sehen sein. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang im Probe-Abo gratis genutzt werden. Nach Ablauf des Zeitraums kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro im Monat.

"Tote Mädchen lügen nicht": Die Handlung von Staffel 4

Zu Beginn der Serie drehte sich die Handlung um die Schülerin Hannah Baker und die Gründe für ihren Suizid. Der weitere Handlungsverlauf beschäftigte sich mit den Menschen in ihrem sozialen Umfeld, die maßgeblich an ihrem Schicksal beteiligt waren. Auch in Staffel 4 spielen Clay, Tyler und Jessica die zentrale Rolle. Clay versucht die traumatischen Ereignisse der vergangenen Jahre aufzuarbeiten und begibt sich dafür in eine Therapie bei Dr. Robert Ellmann. Dort muss er sich zudem mit der Ermordung von Bryce sowie dem geplanten Amoklauf von Tyler auseinandersetzen.

Staffel 4: Die letzten Folgen von "Tote Mädchen lügen nicht"

Anders als bei den vorangegangenen Staffeln, wird die letzte Staffel von "Tote Mädchen lügen nicht" nicht 13, sondern nur 10 Folgen beinhalten. Die genauen Titel der einzelnen Episoden sind derzeit leider noch nicht bekannt.

Schauspieler im Cast von "Tote Mädchen lügen nicht": Die Besetzung

Hier erhalten Sie einer Übersicht zu den Schauspielern im Haupt-Cast von Staffel 4:

Schauspieler Rolle Dylan Minnette Clay Jensen Alisha Boe Jessica Davis Brandon Flynn Justin Foley Ross Butler Zach Dempsey Gary Sinise Dr. Robert Ellmann JanLuis Castellanos Diego Torres

"Tote Mädchen lügen nicht" auf Netflix : Trailer zu Staffel 4

Hier finden Sie den offiziellen Trailer zur finalen Staffel von "Tote Mädchen lügen nicht":

