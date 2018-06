Tote in Spanien gefunden: Wurde die vermisste Sophia in Oberfranken getötet?

16:10 Uhr

Seit einer Woche gibt es kein Lebenszeichen mehr von Sophia L. Jetzt wurde in Spanien eine Frauenleiche gefunden. Die Leiche ist noch nicht identifiziert.

Das Schicksal der vermissten Tramperin Sophia L. aus Amberg in der Oberpfalz bleibt auch nach dem Fund einer Frauenleiche in Nordspanien ungewiss. Polizei und Staatsanwaltschaft in Leipzig teilten am Freitag mit, die tote Frau sei bislang noch nicht identifiziert.

Von den spanischen Polizei- und Justizbehörden sei "ein eigenes Verfahren zur Untersuchung des Leichenfundes eröffnet, zu dem wir nicht befugt sind, Angaben zu machen", erklärten die Leipziger Ermittler. Alle Ermittlungen in Spanien würden in enger Abstimmung mit den deutschen Behörden geführt.

Die Staatsanwaltschaft und Polizei in Bayreuth teilten unterdessen mit, dass die Auswertung der GPS-Daten des Lastwagens des festgenommenen Tatverdächtigen darauf hin deute, dass Sophia L. in Oberfranken getötet worden sei. Auch der Fundort einer bisher nicht identifizierten Frauenleiche in Nordspanien decke sich mit der Fahrtroute des Verdächtigen.

Die Identifizierung der Toten liegt in der Hand der spanischen Behörden, die eine gerichtsmedizinische Untersuchung veranlassten. Die deutschen Ermittler wollen demnach ein DNA-Profil der 28-Jährigen erstellen und dieses zur Untersuchung der sterblichen Überreste den spanischen Behörden übermitteln. Die baskischen Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei der Toten um Sophia L. handelt.

Der in Spanien festgenommene Verdächtige hat eine Überstellung an die deutschen Behörden akzeptiert. Die zuständige Richterin am Nationalen Staatsgerichtshof in Madrid habe den 41-Jährigen am Freitag vernommen und anschließend gegen ihn einen Haftbefehl ohne Anrecht auf Freilassung auf Kaution erlassen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur dpa am Freitag aus spanischen Justizkreisen. Am Dienstag hatten die Behörden bekanntgegeben, dass ein Mann unter dringendem Tatverdacht eines Tötungsdelikts festgenommen worden sei.

Die paramilitärische Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) hatte den Verdächtigen, einen Lastwagenfahrer, aufgrund eines europäischen Haftbefehls in Jaén in der südspanischen Region Andalusien gefasst. Er gilt als dringend verdächtig, die 28 Jahre alte Studentin aus Leipzig getötet zu haben. Das Verfahren zur Auslieferung des Mannes wird nun den amtlichen Angaben zufolge eingeleitet.

Frauenleiche weist Spuren von Gewalt auf

Die Frauenleiche, bei der es sich möglicherweise um die seit einer Woche vermisste Tramperin Sophia L. handelt, weist Spuren von Gewalt auf. Gerichtsmediziner untersuchen die Tote derzeit genauer. Die Tote sei in der Nähe einer Tankstelle in Asparrena in der Provinz Álava entdeckt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Europa Press am Donnerstagabend.

Die 28-Jährige war zuletzt gesehen worden, als sie an einer Tankstelle an der Autobahn 9 nahe dem Leipziger Flughafen in einen Lastwagen gestiegen sein soll. Die Frau wollte nach Bayern trampen, kam aber nicht an. Am Dienstag hatten die Ermittlungsbehörden mitgeteilt, dass ein Mann in Spanien festgenommen worden sei. Er gilt als dringend verdächtig, die Studentin getötet zu haben.

Die Polizei hat nahe der Fahrtroute des verdächtigen Lastwagens nach der Vermissten gesucht, unter anderem in Lauf an der Pegnitz in Bayern. Die Behörden machten jedoch auch am Donnerstag keinerlei Angaben zu den Suchaktionen oder zum Alter und zur Herkunft des Verdächtigen. Berichten zufolge soll der Verdächtige aus Marokko stammen.

Familie ist rechter Hetze ausgesetzt

Familie und Freunde von Sophia L. sehen sich rechten Hasskommentaren bis hin zu Morddrohungen ausgesetzt. Das sei unerträglich, erklärte der Bruder. In einem Brief an die Medien schrieb er: "Sophia würde unter keinen Umständen wollen, dass auf ihre Kosten rassistische Hetze betrieben wird, wie es teils schon geschehen ist." Es sei unerträglich, wie das Verschwinden seiner Schwester von Rassisten instrumentalisiert werde, bevor überhaupt Klarheit herrsche, was passiert sei.

Über Twitter bat der Bruder am Donnerstag zudem erneut um Hinweise auf seine Schwester. "Bitte haltet die Augen offen, bittet informiert die Polizei, wenn ihr sie irgendwo gesehen habt", heißt es in dem englischsprachigen Post. (dpa, AFP)

