vor 37 Min.

Tote und Hunderte Vermisste nach Dammbruch in Laos Panorama

Unglück in Laos: Nach einem Dammbruch werden hunderte Menschen vermisst.

Nach einem Dammbruch im südostasiatischen Laos werden hunderte Menschen vermisst. Der Staudamm eines im Bau befindlichen Wasserkraftwerks in der südöstlichen Provinz Attapeu sei am Montagabend (Ortszeit) gebrochen und habe die Umgebung mit fünf Milliarden Kubikmeter Wasser überflutet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur von Laos am Dienstag. Dabei habe es Todesopfer gegeben, hunderte weitere Menschen würden noch vermisst.

Der Staudamm wurde den Angaben zufolge von dem Energieunternehmen Xe Pien-Xe Namnoy, kurz PNPC, gebaut. Laos ist ein kommunistisches Land, das autoritär regiert wird. (afp)

Themen Folgen