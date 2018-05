13:47 Uhr

Tote und Verletzte bei Zugunglück in Italien Panorama

In der Nähe von Turin ist an einem Bahnübergang ein Regionalzug mit einem Sattelschlepper zusammengestoßen. Der Triebwagen und zwei Waggons entgleisten.

Ein Zugunglück bei Turin in Norditalien hat mindestens zwei Menschen das Leben gekostet.

Mehr als 20 Menschen wurden bei dem Unfall in der Nacht zu Donnerstag verletzt, berichteten italienische Medien unter Berufung auf die Behörden.

Drei von ihnen befinden sich demnach in ernstem Zustand. Ein Regionalzug war an einem Bahnübergang in der Gemeinde Caluso mit einem Sattelschlepper zusammengestoßen, wie die Bahngesellschaft RFI mitteilte. Der Triebwagen und zwei Waggons entgleisten.

Der Lastwagen hatte demnach eine Schranke durchbrochen. Warum, war unklar. Der Lokführer war auf der Stelle tot. Einer der schwer verletzten Passagiere starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Fahrer des Sattelschleppers überlebte, gegen ihn wird ermittelt. (dpa)

