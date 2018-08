16:25 Uhr

Toter Junge ist vermisster 13-Jähriger aus Berlin Panorama

Der vermisste 13-Jährige aus Berlin ist tot. Eine Obduktion ergab, dass es sich bei der in Brandenburg gefundenen Leiche um den Jugendlichen handelt.

Nach dem Fund eines toten Jugendlichen in Brandenburg ist die Identität geklärt. Es handle sich um den vermissten 13-Jährigen aus Berlin-Marzahn, erklärte die Polizei in der Hauptstadt am Montag. Die weiteren Ermittlungen führen demnach die brandenburgische Polizei und die Staatsanwaltschaft in Frankfurt an der Oder.

Toter 13-Jähriger in Ahrensfelde gefunden - Todesursache unklar

Die Todesursache und die Todesumstände waren weiter unklar. Die chemisch-toxikologischen Untersuchungen, bei denen unter anderem nach Rückständen von Drogen oder Medikamenten gefahndet wird, dauerten noch an.

Der 13-Jährige hatte am 31. Juli gegen 19 Uhr die Wohnung einer Freundin verlassen und galt seither als vermisst. Eigentlich habe er sich noch mit Freunden im Bereich Marzahn-Nord treffen wollen, wie die Berliner Polizei mitteilte, die nach dem Vermissten gefahndet hatte. Ahrensfelde grenzt an Marzahn-Nord an.

Leiche nahe einer alten Kläranlage gefunden

Die Leiche war in der Nähe einer alten Kläranlage im Ortsteil Eiche gefunden worden. Sie soll bereits Verwesungsspuren aufgewiesen haben. Der Fundort im Mehrower Weg liegt etwas außerhalb des Dorfes und ist recht abgeschieden. Ein von der Polizei abgesperrter Bereich lag laut Augenzeugen auf dem Gelände eines Solarparks, wo auch verfallene Gebäude stehen. (dpa, AZ)

