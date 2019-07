vor 38 Min.

Toter bei Brand in Saunaclub: Schaulustige behindern Feuerwehr

Bei einem Saunaclub-Brand in Hamminkeln kam ein 64-jähriger Mann ums Leben. Zudem wurden die Löscharbeiten durch Schaulustige behindert.

Beim Brand eines Saunaclubs in Hamminkelin kam ein 64-jähriger Gast ums Leben. Nach dem Auffindend des bereits vorher von Mitarbeiterinnen als vermisst gemeldeten Mannes, leiteten die Rettungskräfte umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Diese blieben jedoch erfolglos. Wie die Polizei Wesel mitteilte, starb der Mann noch vor Ort.

Schaulustige behindern Löscharbeiten bei Saunaclub-Brand in Hamminkeln

Drei Männer, die sich am Einsatzort aufhielten, zeigten sich von den dramatischen Szenen wenig beeindruckt und verkannten den Ernst der Lage. Sie behinderten die Arbeit der Einsatzkräfte immens, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die Männer sollen Feuerwehrleute weggedrängt und ihnen die Wasserschläuche weggenommen haben, um sich damit spaßeshalber gegenseitig nasszuspritzen.

„Wir mussten die Polizei zu Hilfe rufen, um unsere Arbeit machen zu können“, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr. Die Männer seien wahrscheinlich ebenfalls Besucher des Saunaclubs gewesen, wie es hieß. Die Polizei nahm die Störenfriede in Gewahrsam. Ihnen droht nun eine Anzeige, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ob Alkoholkonsum die Ursache für ihr Verhalten war, wurde von der Polizei nicht angegeben.

Toter bei Brand in Saunaclub: Ursache bislang noch unklar

Der Brand war in der Nacht zum Sonntag gegen 1.15 Uhr ausgebrochen, wie es in der Polizeimitteilung hieß. Das Gebäude des Saunaclubs wurde nahezu vollständig durch den Brand zerstört. Wie die Freiwillige Feuerwehr Hamminkeln auf Facebook mitteilte, bestand für die Anwohner zu keiner Zeit Gefahr durch Schadstoffe in der Luft. Die Messwerte seien nicht erhöht gewesen.

Auf seiner Webside wirbt der Club mit Sauna , Whirlpool, Wellnessdusche und Dampfbad. Es blieben „zwischen Wellness, Erotik und anderweitigen Genüssen bestimmt keine Wünsche offen“, heißt es dort. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen diesbezüglich bereits übernommen. (AZ, dpa)

