vor 33 Min.

Totes Baby in Rieseby - Mutter bei Wacken-Festival festgenommen

Anwohner fanden in Rieseby ein totes Baby auf einer Koppel. Vermutlich lag es schon länger dort. Die Mutter wurde auf dem Wacken Open Air festgenommen.

In Rieseby ist am Donnerstag ein totes Baby auf einem Feld gefunden worden. Die Mutter des Babys wurde von der Polizei Donnerstagnacht auf dem Wacken Open Air festgenommen und vernommen, wie die Kieler Nachrichten berichteten.

Rieseby: Totes Baby auf Feld gefunden

Der Säugling soll wohl schon länger auf dem Feld gelegen haben. Nach Angaben der SHZ hätten Anwohner den teils mumifzierten toten Säugling auf einer Pferdekoppel am Ortsrand entdeckt. Durch ein Gutachten der Rechtsmedizin soll nun geklärt werden, ob es sich bei dem toten Säugling um eine Totgeburt gehandelt habe, wie es die Mutter schildert, oder ein Tötungsdelikt in Betracht komme, so die Polizei.

Totes Baby in Rieseby: Mutter wieder frei

Die Beamten hatten die Mutter nach der Festnahme in der Nacht auf Freitag befragt. Sie wurde aber inzwischen wieder frei gelassen. Wie die Polizei berichtet sei sie Mitte 20 und stamme aus der Region. Das Wacken Open Air findet etwa 100 Kilometer von der Stadt Rieseby und dem Fundort des toten Säuglings statt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (AZ, dpa)

