Tourismus

vor 48 Min.

So wirkt sich die neue Testpflicht an der österreichischen Grenze aus

Deutsche Bundespolizisten kontrollieren an der Grenze zu Österreich die Testpflicht für Reiserückkehrer.

Plus Testzentren in Österreich spüren die größere Nachfrage der Deutschen. Tirol schafft kurzerhand kostenlose Tests für Durchreisende ab.

Von Philipp Wehrmann

Mit Testpflichten an der Grenze zu Deutschland kennt sich Andreas Inwinkl aus. Der Österreicher ist Chef des Roten Kreuzes in Reutte. Die 7000-Einwohner-Gemeinde liegt etwa 15 Kilometer entfernt von Füssen auf der anderen Seite der österreichisch-deutschen Grenze. So nah, dass die Krankenhäuser der beiden Gemeinden eng kooperieren, bei Herzpatienten etwa.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen