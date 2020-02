Touristen in Neuseeland sitzen wegen Regenfällen fest

Viele Touristen können derzeit nicht aus einem Fjord in Neuseeland abreisen. Die Zugangsstraße ist aufgrund von Regenfällen gesperrt. Wie die Menschen herausbefördert werden.

Hunderte Touristen sitzen wegen heftiger Regenfälle in einem neuseeländischen Fjord fest. Die einzige Zufahrtsstraße zum Milford Sound - eine der beliebtesten Touristenattraktionen des Landes - ist teilweise überschwemmt und beschädigt, wie der Katastrophenschutz der Region am Montag mitteilte.

Die insgesamt 382 Menschen, unter ihnen Urlauber, Reiseleiter und Personal, seien aber in Sicherheit. Sie befänden sich entweder in einem Hotel oder auf Booten. Es gebe ausreichend Lebensmittel für sie. Die Behörden riefen für die Region den Notstand aus, wie es weiter hieß. Möglicherweise bleibe die Zufahrtsstraße bis zum Ende der Woche gesperrt, meldete die neuseeländische Verkehrsbehörde NZTA.

Stranded tourists airlifted in New Zealand as rains lash Milford Sound https://t.co/DJiLopZuVr pic.twitter.com/GsyOxQwdne