21:45 Uhr

Trailer zu Game of Thrones Staffel 8 veröffentlicht

Zur 8. Staffel der HBO-Serie Game of Thrones gibt es einen neuen Trailer. Was das kurze Video über die neue GoT-Staffel verrät.

Fans der Serie Game of Thrones können es kaum noch erwarten, bis die 8. Staffel ihrer Lieblingsserie beginnt. Für alle GoT-Fans gibt es nun schon einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Staffel, die am 14. April in den USA anläuft. Der Sender HBO veröffentlichte am Dienstag ein knapp zweiminütiges Video zur Einstimmung auf die letzte Staffel der Kultserie, die am 14. April in den USA anläuft. In der Nacht zum 15. April soll die erste Folge der Staffel dann auch in Deutschland bei Sky abrufbar sein.

Neuer Trailer zu Staffel 8 von Game of Thrones

Arya Stark (Maisie Williams) läuft angsterfüllt durch dunkle Gänge. Über den Kopf von Sansa Stark (Sophie Turner) fliegen riesige Drachen hinweg. Heere bereiten sich auf eine drohende Schlacht gegen eine Armee von Untoten vor. Jon Schnee (Kit Harington) beschwört unterdessen die Ankunft der Gegner. "Sie kommen. Unser Feind stoppt nicht, wird nicht müde, hat keine Angst", sagt die Fantasy-Figur in dem Trailer. Zu sehen sind auch bekannte Charaktere wie Daenerys Targaryen und Tyrion Lannister.

Die Produktion der sechs finalen Episoden hatte im Oktober 2017 begonnen. Die Fantasy-Serie wurde nach den Romanen von George R.R. Martin verfilmt und vielfach ausgezeichnet.

Sendetermine zu "Game of Thrones" 2019

In Deutschland lassen sich die sechs Folgen von Staffel 8 parallel zur US-Ausstrahlung sehen - und zwar immer in der Nacht von Sonntag auf Montag. Das sind die genauen Termine:

Folge 1: Nacht vom 14. auf den 15. April 2019

Folge 2: Nacht vom 21. auf den 22. April 2019

Folge 3: Nacht vom 28. auf den 29. April 2019

Folge 4: Nacht vom 5. auf den 6. Mai 2019

Folge 5: Nacht vom 12. auf den 13. Mai 2019

Folge 6: Nacht vom 19. auf den 20. Mai 2019

Das ist "Game of Thrones" 1 / 6 Zurück Vorwärts Vorlage: Die Fernsehserie "Game of Thrones" basiert auf der Buchreihe "Das Lied von Eis und Feuer" von George R. R. Martin. Im Jahr 2011 erschien der fünfte von sieben geplanten Bänden. Bis Ende 2013 haben sich die Bücher weltweit insgesamt etwa 30 Millionen Mal verkauft.

Genre: "Game of Thrones" ist eine Fantasy-Geschichte. Sie setzt Elemente wie Drachen oder Magie aber nur sehr sparsam ein. Martin zeichnet eine Zeit nach, die an das europäische Mittelalter erinnert. Dabei stellt er nicht wie sonst üblich einen Kampf zwischen Gut und Böse dar - alle Charaktere besitzen vielschichtige Eigenschaften.

Welt: Der Großteil der Handlung spielt auf dem fiktiven Kontinent Westeros. Hier liegen die sieben Königreiche, die vor Ort jeweils von einer einflussreichen Adelsfamilie geführt werden. Übergeordnet regiert ein König den gesamten Kontinent, der in der Hauptstadt Königsmund auf dem sogenannten Eisernen Thron sitzt.

Handlung: Wie der Name der Serie schon sagt, bestimmt der Kampf um den Thron die Handlung. Mehrere der Adelsfamilien beanspruchen die Herrschaft über die sieben Reiche für sich. Es geht um Lügen, Intrigen und Kriege. Dabei geht es oft recht grausam und blutig zu.

Gefahr von Außen: Im Norden grenzt eine Eisebene an Westeros, in der Wildlinge und Untote leben. Die Soldaten der sogenannten Nachtwache schützen die Grenze, an der eine riesige Mauer steht. Abseits des Kontinents baut außerdem die Nachfahrin eines gestürzten Königs eine gewaltige Armee auf. Sie will den Thron auch mit der Hilfe von drei Drachen zurückerobern.

Charaktere: Die Geschichte wechselt in jeder Folge mehrmals zwischen den vielen verschiedenen, adeligen Hauptcharakteren. Das Besondere an der Serie ist: Auch beliebte Protagonisten sind nicht vom Serien-Tod gefeit - was mehrfach schon die Fangemeinde schockte.

"Game of Thrones": Staffel 8 live im TV und Stream sehen

In Deutschland hat Sky die Rechte an der Erstausstrahlung von Game of Thrones. Die Erstausstrahlung in der Nacht von Sonntag auf Montag lässt sich immer im Live-Stream per Sky on Demand und Sky Ticket in englischer Originalsprache sehen.

Am Montag läuft die jeweilige Folge dann auch im TV auf Sky Atlantic - das ist dann gleichzeitig auch die deutsche Erstausstrahung. Die Folgen lassen sich dann sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch abrufen.

Wenn es genauso läuft wie bei den vorangegangenen Staffeln lassen sich die neuen Folgen dann immer auch einen Tag später am Dienstag bei anderen Anbietern kaufen. Amazon Video, iTunes und Google Play bieten die Folgen dann sowohl einzeln als auch im Gesamtpaket als komplette Staffel an.

Im deutschen Free-TV hat RTL2 die Rechte an der Serie. Auf dem Sender laufen neue Staffel aber immer erst viele Monate nach der Erstaustrahlung. (AZ/dpa)

