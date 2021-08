Michael Ballacks Sohn Emilio in Portugal offenbar tödlich verunglückt

Der zweitälteste Sohn von Ex-Fußball-Profi Michael Ballack ist Medienberichten zufolge bei einem Quad-Unfall in Portugal ums Leben gekommen. Die Fußball-Welt trauert.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist der Sohn des ehemaligen Fußballnationalspielers Michael Ballack, Emilio Ballack, bei einem Unfall in Portugal ums Leben gekommen. Das bestätigten portugiesische Einsatzkräfte der Nachrichtenagentur Reuters. Der FC Bayern, Michael Ballacks ehemaliger Verein, bestätigte am Donnerstagabend via Twitter den Todesfall. Ein Sprecher des Notdienstes in Setúbal sagte zu Reuters, Emilio Ballack sei gegen 2 Uhr am Donnerstag in Tróia, südlich von Lissabon, verunglückt. Lokalen Medien zufolge war der 18-Jährige auf dem Familienanwesen mit einem Quad unterwegs.

Fußball-Welt reagiert geschockt auf die Nachricht

Die ganze Fußball-Welt zeigt sich erschüttert. Ehemalige Weggefährten äußern sich in den sozialen Netzwerken bestürzt über den Tod des Sohnes von Ballack. "Diese Nachricht ist ein großer Schock für die gesamte FC Bayern-Familie und für mich persönlich", teilte Bayern-Präsident Herbert Hainer mit. "In so einem Moment gibt es keine Worte", schreibt Oliver Kahn auf Twitter.

Auch Ballacks frühere Vereine wie der FC Chelsea, Bayer Leverkusen und der Chemnitzer FC sprachen der Familie ihr Beileid aus. "Wir trauern um den Jungen", sagte Bayer Sport-Geschäftsführer Rudi Völler. "Wir alle hier bei Bayer 04 wünschen der ganzen Familie Ballack unglaublich viel Kraft." Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Simone Mecky-Ballack hat Michael Ballack noch zwei weitere Söhne. (AZ)