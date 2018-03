vor 23 Min.

Trauer um Sat.1-Moderator Martin Haas Panorama

Martin Haas ist tot. Der 55-Jährige war seit 1991 Nachrichtensprecher im "Sat.1 Frühstücksfernsehen". Kollegen reagierten tief betroffen.

Der Sat.1-Moderator Martin Haas ist am Dienstag überraschend im Alter von 55 Jahren gestorben. Das gab der Münchner Privatsender bekannt.

Der Sat.1-Geschäftsführer erklärte: "Ich bin geschockt und sehr traurig. Martin war nicht nur ein wichtiger Teil des SAT.1-Frühstücksfernsehens, sondern für mich auch die absolute Verkörperung sympathischer Nachrichten. Er wird uns und unseren Zuschauern sehr fehlen."

Chefredakteur Jürgen Meschede vom Sat.1-Frühstücksfernsehen wird in der Pressemitteilung des Senders wie folgt zitiert: "27 gemeinsame Jahre. Ein Freund, ein großartiger Kollege, ein Nachrichten-Profi durch und durch. Und vor allem: Ein ganz feiner Mensch."

Das SAT.1-Frühstücksfernsehen schließt sich auf Instagram den Worten des Chefredakteurs an: "'Martin war ein ganz feiner Mensch'. Dieser Satz ist heute am häufigsten auf den SAT.1-Fluren zu hören. 26 gemeinsame Jahre. Ein Freund, ein großartiger Kollege, ein Nachrichten-Profi durch und durch. Und vor allem: Ein ganz feiner Mensch."

Haas moderierte seit 1991 die Nachrichten im Frühstücksfernsehen

Der aus Aalen (Baden-Württemberg) stammende Moderator war nicht nur der dienstälteste unter seinen Kollegen, sondern mit seinen 2,01 Metern auch der größte. Seit 1991 moderierte er die Nachrichten im Sat.1-Frühstücksfernsehen. Unter anderem war er auch seit 2008 für den Radiosender Antenne Bayern tätig.

Auch in den USA arbeitete er bereits für den US-Fernsehsender CBS in Miami. In Deutschland war er für Sender wie Tele 5 in München, ProSieben und Kabeleins tätig. Der Sender Sat.1 zeigte sich auf Twitter "unfassbar traurig und geschockt" über den frühen Tod von Martin Haas.

Wir sind unfassbar traurig und geschockt: #FFS-Nachrichtenanchor Martin Haas ist überraschend im Alter von 55 Jahren verstorben. #RIP pic.twitter.com/j56o9Cj58d — SAT.1 (@sat1) 28. März 2018

Sat.1: Matthias Killing trauert um seinen Kollegen Martin Haas

Auch Matthias Killing, einer der Moderatoren des SAT.1-Frühstücksfernsehens, trauerte auf Instagram öffentlich um seinen Kollegen. "Du warst von meiner ersten Sekunde an bei SAT.1 nicht nur eine Vertrauensperson, sondern auch ein Vorbild, und ein vorbildlicher Kollege. Immer gut gelaunt, immer voller Ideen, immer voller Energie."

Der überraschende Tod mit 55 Jahren ist auch für Matthias Killing unbegreifbar. Mit 55 sei man zu jung diese Welt zu verlassen, mit 55 sei man zu jung, um seinen Lebenspartner und seine Mutter zurück zu lassen, so der Moderator auf Instagram. Killing schließt mit den Worten: "Du hinterlässt eine große Lücke in unserer Frühstücksfernsehen-Familie." (AZ, dpa)

