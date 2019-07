17:56 Uhr

Trauer um Schlagerstar: Costa Cordalis ist gestorben

Costa Cordalis ist im Alter von 75 Jahren auf Mallorca gestorben. Der Schlagersänger litt seit Jahren unter gesundheitlichen Problemen.

Von Rupert Huber

Wo es die Sehnsucht der Männer in den 50er und 60er Jahren auch hintrieb, ob an die Adria, nach Paris oder ins Komantschenland – meist setzten deutsche Schlagersänger die Träume musikalisch um. Das änderte sich in den 70er Jahren, als die Importe Karel Gott, Bata Illic und Costa Cordalis die Hitparaden stürmten. Wirft man den Namen "Anita" in die Gesprächsrunde, haben regelmäßige Bierzelthocker sofort die Zeile parat: "Schwarz war ihr Haar, die Augen wie zwei Sterne so klar". Dank Costa Cordalis hat der Name überlebt: "Aniiitaa".

Costa Cordalis lebte seit Jahren mit seiner Familie auf Mallorca

Beschränkte sich Karel Gott noch auf das Bienlein Maja, verehrte Cordalis die Frauen. Neben der Hymne auf Anita lautete eine Aufforderung "Carolina, komm (mit nach Theben"), zu Wasser ging es dann mit "Steig in das Boot, Anna Lena". Da profitierte der aus Mittelgriechenland stammende Costa vom Schlagerboom, den die ZDF-Hitparade ausgelöst hatte. Der Sänger kam nicht zuletzt dank seines vorteilhaften Aussehens gut an beim Publikum, das ihn sogar bei Auftritten in der traditionellen Fustanella, einem Faltenröckchen, bewundern durfte. Der Grieche, der mit 16 Jahren nach Frankfurt kam, fühlt sich wohl in Deutschland wie auch auf Mallorca, wo er mit Ehefrau Ingrid lebt.

Costa Cordalis ist mit 75 Jahren gestorben

Seit Jahren hatte Cordalis gesundheitliche Probleme. So wünschten ihm seine Fans zum 75. Geburtstag im April vor allem gute Besserung. Nun, am Dienstag, ist Costa Cordalis im Kreise seiner Familie auf Mallorca gestorben, wie sein Management mitteilte.

15 Bilder Costa Cordalis is tot: Sein Leben in Bildern Bild: dpa

Schon 2013 brach er bei einem Live-Auftritt in Chemnitz zusammen. Vor zwei Jahren stürzte er in seinem Haus auf Mallorca und brach sich einen Knöchel zweimal. Zuletzt musste er geschwächt das Krankenhaus in Palma aufsuchen. Was über den Gesundheitszustand des Publikumslieblings an die Öffentlichkeit drang, waren Infos seines Musiker-Sohnes Lucas und der Schwiegertochter Daniela Katzenberger, beide Wahl-Mallorquiner.

Daniela Katzenberger über Costa Cordalis: "Der beste Opa der Welt"

Die Blondine versorgte die Fans über soziale Netzwerke – wenn sie nicht gerade mit ihrem Hauptjob als Marketing-Ikone beschäftigt ist. Ende März postete die "Katze" auf Instagram ein Bild ihrer Tochter Sophia mit Opa Costa. Darunter stand: "Der beste Opa der Welt".

Dass er sich immer gegen Anfeindungen wehren musste, beklagte Cordalis in seiner Autobiografie "Der Himmel muss warten". Schon länger hatten Medien über sein aufgedunsenes Gesicht spekuliert. Zu Unrecht, wie der Sänger meint, der 2004 die RTL-Dschungelshow gewann. "Mein Aussehen wird als schäbiges Resultat von misslungenen Schönheitsoperationen mit Botox präsentiert." Dabei sei es vielmehr das Ergebnis einer langen Cortisonbehandlung wegen einer Rückenerkrankung.

In gesunden Jahren entfloh Costa gern dem Klischee des Schlagerfuzzis. 1985 startete er bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld im Skilanglauf. Er wurde zwar Letzter, aber Griechenland freute sich.

