Traumhochzeit in Windsor: Beginn einer neuen Ära? Panorama

Bekommt Großbritannien eine neue "Prinzessin der Herzen"? Ein Ring von Diana hat Prinz Harrys Frau zumindest schon am Finger.

Die Briten haben die Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan (36) als willkommene Abwechslung in Zeiten von Brexit und Terrorangst gefeiert. Das Fest habe von den "nervenzehrenden Angelegenheiten der Weltpolitik" abgelenkt, schrieb etwa die Zeitung "The Telegraph".

Mehr als Hunderttausend Menschen hatten dem Paar am Samstag zugejubelt, als es nach der Trauung in einer offenen Kutsche durch Windsor fuhr. Weltweit sahen Millionen Menschen an den Bildschirmen zu.

Am Tag nach der großen Hochzeit wurden in Windsor die letzten Reste einer gigantischen Straßenfeier zusammengefegt. Die Besucher - etwa aus den USA, Mexiko, Kanada und Indien - hatten während der Übertragung der Lieder aus der Kirche mitgesungen und sich immer wieder in den Armen gelegen. Viele waren zu Tränen gerührt. Die Hochzeitsgesellschaft selbst hatte bis in die Nacht hinein auf dem Landsitz Frogmore House im Park von Schloss Windsor gefeiert.

Die ehemalige US-Schauspielerin Meghan trägt nun den Titel "Ihre königliche Hoheit die Herzogin von Sussex". Prinz Harry ist jetzt Herzog von Sussex. Zur Trauung auf dem Gelände von Schloss Windsor westlich von London kamen neben der 92 Jahre alten Königin Elizabeth II. und der königlichen Familie viele Prominente aus dem Showbiz und dem Sport. Darunter waren George und Amal Clooney, David und Victoria Beckham, US-Moderatorin Oprah Winfrey und Tennisstar Serena Williams.

Auch Sänger Elton John zählte zu den Gästen. Später trat der 71-Jährige bei einem Empfang der Queen auf, wo er einige mit einem Minikonzert zu Tränen gerührt haben soll. Der Musiker war mit Harrys Mutter Diana befreundet. 1997 sang er bei deren Beerdigung eine für sie umgeschriebene Version von "Candle in the Wind". Von dem nicht-öffentlichen Teil der Hochzeit, also dem Empfang und vor allem der Feier am Abend, war kaum etwas bis nichts zu erfahren.

Wie es für Harry und Meghan nun weitergeht, ist allerdings bereits bekannt: An diesem Dienstag erfüllen die beiden schon ihre ersten royalen Pflichten als Ehepaar bei einer Garten-Party des Buckingham-Palasts, auf der Prinz Charles Vertreter wohltätiger Organisationen empfängt. Danach könnte es für die Frischvermählten in die Flitterwochen gehen. Das Ziel der möglichen Reise hält der Palast geheim - britische Medien halten Afrika für wahrscheinlich.

Viele Kommentatoren in Großbritannien waren sich einig, dass mit der Hochzeit von Harry und Meghan eine neue, modernere Ära für das Königshaus angebrochen sein könnte. Hin zu mehr Offenheit und noch mehr sozialem Engagement. Dazu passte, dass Meghan später mit einem Ring an der Hand gesehen wurde, den einst Harrys Mutter Diana trug. Die 1997 bei einem Autounfall ums Leben gekommene Prinzessin Diana hatte das britische Königshaus mit ihrer Hingabe für Aidskranke und Obdachlose gehörig umgekrempelt - und war damit zur "Königin der Herzen" avanciert. Ihr Ring am Finger von Meghan wurde auch als Bekenntnis des Paares zu ihrem Erbe verstanden.

Und britische Medien sahen in der für britische Verhältnisse ungewöhnlichen Predigt des US-Bischofs Michael Curry auch ein Statement des Paares. Curry hatte einen flammenden Appell für die verändernde Kraft der Liebe gehalten - und bei manchem Mitglied des britischen Hochadels für ungläubiges Staunen gesorgt. Normalerweise werden Predigten bei Gottesdiensten des Königshauses zurückhaltend und akademisch nüchtern vorgetragen. Die Botschaft Currys lasen manche als Absichtserklärung des Paares, mit Traditionen zu brechen.

Auch der starke Anteil an afroamerikanischen Elementen im Gottesdienst wurde als kraftvoller Schub in Richtung eines modernen Königshauses gewertet. Der "Observer" schrieb gar von einer "Zelebration des Schwarzseins". Dazu passte, dass viele prominente Gäste dunkler Hautfarbe eingeladen waren.

Kaum noch ein Thema nach der Hochzeit waren die Querelen um Meghans Familie. Meghan war von Prinz Charles (69) zum Altar geführt worden, nachdem ihr Vater wegen einer Herzerkrankung kurzfristig abgesagt hatte. Der 73-Jährige hatte zuvor mit gestellten Paparazzi-Fotos für einen Eklat gesorgt. Meghans Mutter, Doria Ragland (61), war als einziges Familienmitglied der Braut bei der Feier dabei.

Das Schloss und die Innenstadt von Windsor waren von schwer bewaffneten Sicherheitskräften und Straßensperren abgeriegelt worden. Viele Besucher mussten sich Kontrollen unterziehen, die Polizei war mit Spürhunden im Einsatz. Zwischenfälle wurden keine bekannt.

Royal-Fans feierten das Brautpaar nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Deutschland und den USA. Andächtig und ergriffen verfolgten Hunderte Menschen in der britischen Botschaft in Berlin die Hochzeit. Public Viewing gab es etwa in München, Stuttgart und Hannover. In Meghans Heimatland USA übertrugen die großen TV-Sender am frühen Morgen die Zeremonie live.

Im deutschen Fernsehen war die "Royal Wedding" ein Quotengarant: Die etwa vierstündige ZDF-Übertragung aus Windsor sahen durchschnittlich 5,98 Millionen Menschen, was 43,8 Prozent aller Zuschauer und Zuschauerinnen zu dieser Tageszeit entsprach. Eine Stunde später schalteten 2,95 Millionen (19,1 Prozent) RTL ein und sahen sich dort das royale Spektakel an. (dpa)

