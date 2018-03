08:47 Uhr

"Traumschiff"-Kapitän Siegfried Rauch verunglückt Panorama

Der gebürtige Landsberger Siegfried Rauch stand noch bis ins hohe Alter vor der Kamera, nun ist der 85-jährige "Traumschiff"-Kapitän tödlich verunglückt.

Der Schauspieler Siegfried Rauch, bekannt durch die Serie "Das Traumschiff", ist bei einem Treppensturz in seinem Wohnort Untersöchering südlich von München tödlich verunglückt. Das bestätigte die Polizei in Penzberg am Montag. Zuvor hatten auch das ZDF sowie die Bild-Zeitung unter Berufung auf Radio Oberland den Tod Rauchs gemeldet.

Siegfried Rauch: "Traumschiff"-Star gestorben

Seine Rolle als Jakob Paulsen, Kapitän des berühmten "Traumschiffs", hatte den 85-jährigen gebürtigen Landsberger bekannt gemacht: 14 Jahre lang, von 1999 bis 2013, war Siegfried Rauch das Gesicht des "Traumschiffs" im ZDF.

Zu seinen erfolgreichsten Kinorollen gehörte 1970 auch die des Hauptmann Oskar Steiger in "Patton – Rebell in Uniform", der mit sieben Oscars ausgezeichnet wurde. 1971 folgte schließlich an der Seite von Steve McQueen seine Rolle als Rennfahrer Erich Stahler in "Le Mans", mit der ihm der schauspielerische Durchbruch gelang. Steve McQueen, mit dem Rauch eine enge Freundschaft verband, wurde sogar Taufpate seines ersten Sohnes.

Zuletzt stand er bis ins hohe Alter als Dr. Roman Melchinger für den "Bergdoktor" vor der Kamera. Siegfried Rauch wurde erst vor drei Jahren zum beliebtesten Schauspieler und zum beliebtesten TV-Arzt in Deutschland gewählt. Insgesamt spielte Rauch bis heute in über 500 Filmen und Serien mit. (AZ/dpa)

21 Bilder Diese Prominenten starben 2018 Bild: Jens Büttner (dpa)

Themen Folgen