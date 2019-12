10:50 Uhr

"Triad Princess" auf Netflix: Schauspieler im Cast, Folgen, Stream, Trailer

"Triad Princess" ist im Stream auf Netflix zu sehen. Hier erfahren Sie alles über Start, Folgen, Handlung, Schauspieler im Cast und den Trailer.

Sie suchen eine neue Netflix-Serie an den Feiertagen? Vielleicht wäre "Triad Princess" etwas für Sie. In der neuen Serie geht es um Angie, die Tochter eines Triadenbosses in China. Als sie einen Job als Bodyguard annimmt, verändert sich ihr Leben - und das des schüchternen TV-Stars, den sie beschützen soll.

Wie viele Folgen hat "Triad Princess"? Welche Schauspieler sind im Cast? Gibt es einen Trailer? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos rund um Start, Handlung und Besetzung der Netflix-Serie "Triad Princess".

"Triad Princess" im Stream: Start-Termin auf Netflix war der 6. Dezember

"Triad Princess" ist ein Netflix-Original und seit dem 6. Dezember 2019 auf dem Streamingportal erhältlich. Netflix kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

"Triad Princess" auf Netflix: Folgen

Die erste Staffel der romantischen Komödie besteht aus insgesamt sechs Folgen. Die rund 60 Minuten langen Episoden wurden in den taiwanesischen Städten Taipei und Kaohsiung gedreht.

"Triad Princess", Staffel 1: Handlung

Netflix beschreibt den Plot von "Triad Princess" so: Angie wuchs im Schatten ihres Triadenvaters auf und sehnte sich schon immer nach einem unabhängigen Leben. Eines Tages nimmt sie den Wünschen ihres Vaters zum Trotz einen Auftrag als Bodyguard für eine berühmte Schauspielerin bei einer Agentur an und muss sich fortan in einer ungewohnten Welt voller Glitzer, Glamour und Liebe zurechtfinden.

Besetzung von "Triad Princess": Schauspieler im Cast

Der Cast von "Triad Princess" dürfte den meisten nicht geläufig sein. Schließlich handelt es sich um Schauspieler aus dem chinesischen Sprachraum. Das ist die Besetzung der ersten Staffel der RomCom-Serie aus Taiwan.

Eugenie Liu als Ni An Qi (Angie)

als Ni (Angie) Jasper Liu als Xu Yi Hang

als Xu Chang Shu-wei als Wang Jin Guo

als Michael JQ Huang als Angies Vater

Cecilia Choi

Tien Hsin

Lee Lee-zen

Chang Zhang-xing

Hung Yan-siang

Tsao Yu-ning

Trailer zu "Triad Princess"

Der Trailer zur ersten Staffel der Netflix-Serie aus Taiwan gibt erste Eindrücke zu Handlung. Ein deutscher Trailer ist bisher nicht verfügbar, hier ist der Trailer auf Mandarin mit englischem Untertitel verlinkt.

Triad Princess Trailer Netflix

Themen folgen