vor 33 Min.

"Trials of Mana": Remake-Release im April, Trailer und Gameplay

2020 erscheint das Remake des Action-Rollenspiels "Trials of Mana". Alle Infos rund um Release, Gameplay und Trailer gibt es hier in der Übersicht.

"Trials of Mana" kam ursprünglich 1995 auf den Markt und war für die Zeit ein überaus ambitioniertes Rollenspiel. Es war das dritte Spiel der Mana-Reihe und Nachfolger von "Secret of Mana" und stammt vom japanischen Entwickler Square Enix. Im Zuge der E3 2019 (Electronic Entertainment Expo) wurde das Remake des Klassikers angekündigt, das nicht nur grafische Updates bieten, sondern auch mit einem überarbeiteten Kampf- und Fähigkeitensystem aufwarten wird. Alle Infos zum JRPG-Abenteuer gibt es hier im Überblick.

"Trials of Mana" Release: Wann erscheint das Remake?

Entwickler Square Enix hat bereits das genaue Datum für die Veröffentlichung von "Trials of Mana" bekannt gegeben: Am 24.04.2020 wird das Rollenspiel für die Playstation 4, die Nintendo Switch und den PC erscheinen. Ein Release für die Xbox One ist bisher nicht geplant, könnte aber zu einem späteren Zeitpunkt folgen. In der Vergangenheit wurden aber bereits viele Spiele aus dem JRPG-Genre nicht für die Microsoft Konsole veröffentlicht.

"Trials of Mana": Gameplay und der Trailer

Am Gameplay hat sich im Vergleich zum Vorgänger laut den Entwicklern einiges geändert. Während man in der Version von 1995 noch von oben auf die Charaktere in der Spielwelt herabblickt, bietet das Remake ein neues Spielgefühl durch eine Verfolgerperspektive in 3D. Die Kämpfe gegen die diversen Gegner, denen man im Spiel begegnet, laufen in Echtzeit ab: Spieler haben die Wahl zwischen Waffen und Magie und sammeln in jedem Kampf Erfahrungspunkte. Hat man genügend Erfahrung gesammelt, steigen die spielbaren Charaktere im Level auf, was den Zugriff auf neue Fähigkeiten und Zauber ermöglicht.

Ein erstes Bild vom Gampelay können Sie sich hier im Trailer zu "Trials of Mana" machen:

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen