vor 16 Min.

"Trucker Babes": Fahrerinnen der neuen Staffel kurz vorgestellt

Ab dem 1. September startet die neue Staffel von "Trucker Babes" auf Kabel Eins. Worum geht es in der Sendung und welche Frauen sind dabei? Die Infos im Überblick.

Bei "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" begleitet Kabel Eins Truckfahrerinnen in ihrem herausfordernden Alltag zwischen Zeitdruck, Fernfahrerleben und Privatleben. Der Sender verspricht auch in der vierten Staffel der Doku-Serie humorvolle, emotionale und authentische Momente aus dem Leben von LKW-Fahrerinnen in einer männerdominierten Branche.

Staffel 4 von "Trucker Babes" läuft ab dem 1. September 2019 immer sonntags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und nach TV-Ausstrahlung kostenlos online auf kabeleins.de. Welche Fahrerinnen dabei sind, lesen Sie hier im Überblick.

Neue Staffel auf Kabel Eins: Das sind die "Trucker Babes"

In Staffel 4 nehmen die Zuschauer wieder Platz auf dem Beifahrersitz von einigen sehr unterschiedlichen Frauen. Fans der Show können sich auf alte Bekannte, aber auch neue Gesichter freuen.

Sabrina

Sabrina liebt starke Motoren mit viel Leistung, hat ein Herz für Tattoos und ist nebenbei als Model tätig. Ihr Markenzeichen sind ihre bunten Haare und ihre Leidenschaft der Job als Truckerin.

Sabrina ist in Staffel 4 von "Trucker Babes" dabei. Bild: Martin Saumweber

Bettina

Die ehemalige Friseurin trällert im Führerhäuschen am liebsten Schlager. Ihre täglichen Touren mit dem Viehtransporter führen Bettina über jede Menge kleine Dörfer und Bauernhöfe. Wenn sie Pech hat, muss sie für 21 Rinder 21 Bauernhöfe anfahren. Selbst betreibt sie mit ihrem Mann Rüdiger einen kleinen Viehhandel.

Bettina ist auch in der vierten Staffel von "Trucker Babes" am Start. Bild: Kabel Eins

Jana

Die zweifache Mutter führt gemeinsam mit dem Vater ihrer Kinder ein Transportunternehmen. Die beiden wechseln sich mit den Touren ab und können so Familie und Job gut vereinen. Janas Familie ist mittlerweile noch weiter gewachsen, denn die 41-Jährige ist stolze Oma.

Anne

Mit ihrem Truck Bruno war sie schon in ganz Europa unterwegs. Anne hängt sehr an ihrem Truck und schaut beim Rangieren lieber zweimal hin, damit Bruno nichts passiert. Sollte Bruno mal in Rente gehen sollte, kommt er bei ihr auf den Hof, auf keinen Fall in die Schrottpresse.

Manu

Manu fährt Milchpulver und türkische Lebensmittel aus, aber auch Baumaterialien zu den entsprechenden Baustellen. Sie scheut keine Herausforderungen, auch nicht die Tour nach Belgien mit mehreren Abladestellen rund um Brüssel. Da diese Tour an die Substanz geht, ist sie auch bei den Kollegen sehr unbeliebt.

Auch Manu ist wieder bei "Trucker Babes" unterwegs. Bild: Kabel Eins

Infos zu den neuen "Trucker Babes" Angelika, Tinka und Mona werden wir ergänzen, sobald Kabel Eins sie zur Verfügung stellt.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen