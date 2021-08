Auf der Jagd nach begehrten Knollen: Trüffelsucher Marco Gori in der Toskana

Plus Während der Süden Italiens in Flammen steht, herrscht andernorts Alltag. Eine Geschichte über Trüffelsucher – und die Schattenseiten ihrer Tätigkeit.

Diese Geschichte beginnt mit einer duftenden Portion Tortelli di verza. Verza ist Wirsing, Tortelli sind gefüllte Teigtaschen. Zubereitet hat sie der Koch der Osteria del Teatro in der kleinen toskanischen Stadt Cortona, nicht weit von Arezzo.