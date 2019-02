vor 36 Min.

Trump als Klima-Rindvieh beim Mainzer Rosenmontagszug Panorama

Mit der schwierigen Klimaschutzpolitik der USA und dem zähen Brexit nimmt der Mainzer Rosenmontagszug die internationale Politik auf die Schippe.

Einer der heute vorgestellten Motivwagen stellt US-Präsident Donald Trump als Rindvieh dar, das mit heftigen Blähungen Treibhausgase in die Atmosphäre bläst. Auf dem Weg durch die Stadt stößt das Tier immer wieder Dampf aus.

Der Wagen wolle zwei Botschaften vermitteln, sagte Nikolaus Jackob vom Kreativkreis des Mainzer Carneval-Vereins (MCV). Zum einen gehe es um "die Sturheit, sich gegen die ganze Welt zu stellen". Zum anderen stehe der Wagen auch für Konsumkritik, "weil wir als Fleischkonsumenten an der Produktion von Methan mitwirken".

Zum Brexit zeigt der MCV auf einem Wagen, wie Königin Elizabeth ihre beiden Lieblingshunde und die Handtasche schnappt und ins politische Asyl auf den Kontinent flieht. Bei diesem Thema habe er noch die Möglichkeit, in letzter Stunde etwas zu ändern, wenn es eine Entscheidung in London gebe, sagte Wagenbauer Dieter Wenger. Satirisch aufs Korn genommen werden auch die Große Koalition in Berlin mit der schwierigen Lage der SPD und lokale Themen in Mainz. (dpa)

Mainzer Carneval-Verein

