16:42 Uhr

Tschüss, Hitze! Am Wochenende wird es nass und kühl

Das war's mit der Hitze. Am Wochenende muss das Sommerwetter zwei Kältefronten weichen. Die Temperaturen fallen deutlich unter 20 Grad.

Die Hitze hat ein Ende: Das warme und trockene Wetter muss ab Freitag zwei Kältefronten weichen, die die Luft auf 20 unter Grad abkühlen. Davor sorgt Hoch "Mike" aber noch einmal für hochsommerliche Temperaturen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Mittwoch vorhersagte.

Der Donnerstag wird bis auf einzelne Gebiete weitestgehend warm und trocken. Rund um Augsburg sind noch einmal Temperaturen an die 30 Grad möglich. Allerdings bleibt der Himmel nachmittags und abends bewölkt.

Südlich der Donau, an der Nordsee und im Mittelgebirge kann es zu Gewittern mit Starkregen kommen. Die Temperaturen erreichen bis zu 25 Grad im Nordwesten und 35 Grad in der Lausitz, so der DWD. Im Verlauf des Donnerstags lässt der Einfluss der Hochdruckgebiets jedoch nach.

Der Freitag bringt kräftigen Regen und Gewitter in Augsburg

Der Freitag bringt die Abkühlung. Deutschlandweit seien 27 Grad in Ostsachsen "das höchste der Gefühle", sagte DWD-Meteorologe Thore Hansen. Im Nordwesten wird es mit 17 bis 21 Grad besonders frisch. Die übrigen Gebiete liegen zwischen diesen Temperaturen. Im Süden und Südosten soll es voraussichtlich teils kräftig regnen und gewittern, Richtung Alpen sogar Starkregen geben. Nachts fallen die Temperaturen auf nur noch 16 Grad.

Am Samstag breiten sich dichte Regenwolken von Nordwesten her über das ganze Land aus. Im Südosten Bayerns kann es auch länger regnen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 17 Grad im Nordwesten und 22 Grad im Osten. Ein nachhaltiges Ende der Trockenheit sei das Wochenende allerdings nicht, meint Wetterexperte Hansen.

Und so wird das Wetter im Großraum Augsburg:

Donnerstag Hoch "Mike" bringt sommerliche Temperaturen bis zu 30 Grad. Nachts kann es erste Schauer und Gewitter geben.

Hoch "Mike" bringt sommerliche Temperaturen bis zu 30 Grad. Nachts kann es erste Schauer und Gewitter geben. Freitag Bewölkt und teils starker Regen mit Gewittern. Es wird deutlich kälter.

Bewölkt und teils starker Regen mit Gewittern. Es wird deutlich kälter. Samstag Morgens vereinzelt Sonnenschein, später leichter bis mäßiger Regen.

Morgens vereinzelt Sonnenschein, später leichter bis mäßiger Regen. Sonntag Temperaturen von 9 bis 17 Grad, bewölkt und regnerisch, vereinzelt Sonnenschein.

Den Hitzerekord wird der diesjährige Sommer wohl nicht übertreffen

Trotz lange anhaltender Hitze befindet sich der diesjährige Sommer nicht auf Rekordkurs. Die Durchschnittstemperatur des Jahrhundertsommers 2003 wird nach vorläufiger Einschätzung des DWD mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht übertroffen.

Allerdings könnte der Zeitraum von April bis August die heißeste und trockenste Periode seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 gewesen sein. Seit Anfang April sei gefühlt Sommer, sagte ein DWD-Sprecher. Endgültig könnten die Experten erst gegen Ende August sagen, ob es sich tatsächlich um einen Rekord handelt. Aber ein Trend sei deutlich erkennbar.

An manchen Orten stiegen die Temperaturen auf fast 40 Grad, Spitzenreiter ist bislang Bernburg in Sachsen-Anhalt. Dort wurden am 31. Juli 39,5 Grad gemessen wurden. Den Allzeit-Hitzerekord hält Kitzingen in Bayern. Sowohl am 5. Juli 2015 als auch am 7. August 2015 registrierte der DWD an seiner dortigen Messstation 40,3 Grad Celsius. (dpa/AZ)

