Two Weeks To Live heute auf Sky: Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

Two Weeks to Live ist ab heute bei Sky zu sehen. Hier gibt es die Infos rund um Start, Folgen, Handlung und Besetzung.

Von Elisa Jebelean

"Two Weeks To Live", mit Maisie Williams in der Hauptrolle, wird heute auf Sky zu sehen sein. Die Miniserie dreht sich um Kim Noakes, ein junges Mädchen, das nach dem Tod ihres Vaters gemeinsam mit ihrer Mutter abgeschottet im Wald aufgewachsen ist, sich aber nun auf einen Rachefeldzug mit ganz viel schwarzem Humor begibt. Al Campbell hat bei der Serie Regie geführt, das Drehbuch stammt von Gaby Hull.

Welche Schauspieler sind neben Maisie Williams im Cast? Wie viele Folgen hat die Dramedyserie? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos zur Handlung und dem Start der Serie. Am Ende des Artikels gibt es noch einen Trailer.

"Two Weeks To Live": Wann ist der Sky-Start in Deutschland?

Seit dem 4. Dezember, stellt Sky die neuen Folgen als Box-Set auf Sky Ticket und über Sky Q zur Verfügung. Außerdem sind die Folgen auf Sky Atlantic zu sehen: Jeweils drei Episoden liefen bereits am 4. Dezember, weitere 3 werden heute, am 11. Dezember ab 20.15 Uhr im TV zu sehen sein. Die Serie kann wahlweise auf Deutsch oder im Original-Ton auf Englisch gestreamt werden.

Handlung: Worum geht es in "Two Weeks To Live"?

Kim Noakes hat als kleines Mädchen miterlebt, wie ihr Vater blutrünstig ermordet wurde. Um sie zu schützen, zog ihre Mutter mit ihr in die Wildnis. Kim schmiedet jedoch heimlich den Plan, den Tod ihres Vaters zu rächen und zieht los, um dies in die Tat umzusetzen - selbstverständlich, ohne ihrer Mutter Bescheid zu sagen. Mit der Asche ihres Vaters im Schlepptau macht sie sich schwerbewaffnet auf den Weg und trifft dabei auf Nicky, den sie in ihren wahnwitzigen Plan miteinbezieht.

Wie viele Folgen hat "Two Weeks To Live"?

"Two Weeks To Live" wird insgesamt sechs Folgen haben. Eine Folge hat eine Dauer von etwa 30 Minuten.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Two Weeks To Live"?

Maisie Williams wurde durch die erfolgreichste Serie aller Zeiten bekannt: "Game of Thrones". Ihr Kampftraining kann sie nun auch in "Two Weeks To Live" umsetzen. Diesmal muss sie sich allerdings gegen Gangster und korrupte Polizisten behaupten. Hier der Überblick zur Besetzung:

Schauspieler Rolle Sian Clifford Tina Noakes Mawaan Rizwan Nicky Taheen Modak Jay Maisie Williams Kim Noakes Jason Flemyng Brooks Michael Begley Ian Thalissa Teixeira Thompson Kerry Howard Beth Sean Knopp Kim's dad Sean Pertwee Jimmy

Der Trailer zu "Two Weeks To Live"

