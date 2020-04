11:02 Uhr

US-Bürger sagen in emotionalem Video: "Danke, Bayern"

In einer emotionalen Videobotschaft haben sich US-Bürger, die in München im Generalkonsulat arbeiten, bei den Bayern für ihr Engagement in der Corona-Krise bedankt.

In ihrer Heimat Nordamerika steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem neuartigen Corona-Virus so stark wie in kaum einem anderen Land. Besonders gebeutelt sind die Ost- und die Westküste. Der Corona-Hotspot der USA liegt in New York. Sie selbst erleben die Covid-Pandemie in einem Land, das im weltweiten Vergleich verhältnismäßig gut umzugehen scheint mit den Herausforderungen - und dafür sind sie dankbar: Die Mitarbeiter des US-Generalkonsulats in München haben sich in einer emotionalen Videobotschaft bei all jenen Menschen in Bayern bedankt, die sich auch in diesen schwierigen Zeiten um ihr Wohlergehen kümmern.

„Danke, Bayern“ heißt das knapp anderthalbminütige Video, das das US-Konsulat auf seiner Facebookseite hochgeladen hat. „To all those who support us to stay safe & healthy and who keep public life going - THANK YOU!“ - Dutzende Menschen haben mit einem „Gefällt mir“ ihre Begeisterung ausgedrückt. 37 Menschen haben das Video geteilt und damit ihren Freunden weitergegeben.

Danke, Bayern! To all those who support us to stay safe & healthy and who keep public life going - THANK YOU! An alle, die uns dabei unterstützen, sicher und gesund zu bleiben, und die das öffentliche Leben am Laufen halten - DANKE! #stopthespread #flattenthecurve #coronavirus Gepostet von U.S. Consulate General Munich am Freitag, 10. April 2020

In dem Beitrag drücken Soldaten, Mütter und Kinder ihren Dank für Ärzte, Kassierer, Pfleger, Taxifahrer und viele mehr aus. Sie halten Schilder hoch, posieren vor Lebensmitteln, die ohne die systemrelevanten Arbeitnehmer in den deutschen Supermärkten gar nicht so zuverlässig den Weg in die Haushalte der US-Bürger gefunden hätten.

„In Zeiten von Corona war es für MitarbeiterInnen und Familienmitglieder des US-Generalkonsulats München eine Herzensangelegenheit, sich am Osterwochenende mit selbstgedrehten Videos für die großartige Unterstützung hier in Bayern zu bedanken. Unser Dank gilt all denjenigen, die rund um die Uhr für unsere Sicherheit und Gesundheit im Einsatz sind“, sagt Thomas Schaller, Pressereferent des US-Generalkonsulats in München. (AZ)

Aktuelle Meldungen zum Coronavirus in Augsburg lesen Sie in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen