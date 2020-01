vor 11 Min.

US-Medien: Basketball-Legende Kobe Bryant stirbt bei Hubschrauberabsturz

Der frühere Basketball-Superstar Kobe Bryant ist Berichten zufolge bei einem Hubschrauberabsturz gestorben.

Bei einem Helikopterabsturz nahe Los Angeles sind am Sonntagmorgen laut Feuerwehr fünf Menschen gestorben. Es habe an Bord keine Überlebenden gegeben, schrieb die Polizei. Der Helikopter sei am Sonntagmorgen bei Nebel abgestürzt und in Flammen aufgegangen, hatte zuvor die Los Angeles Times berichtet. Erste Berichte der Klatsch-Seite TMZ, dass der frühere US-Basketball-Star Kobe Bryant (41) unter den Opfern sei, waren zunächst nicht offiziell bestätigt. Der ehemalige Spieler der LA Lakers gilt als einer der größten Basketballer der Sportgeschichte. (dpa)

