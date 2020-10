vor 46 Min.

US-Model Chrissy Teigen hat ihr Baby verloren

Chrissy Teigen hat ihr Baby verloren. Das gab das Model auf Instagram bekannt. Zuvor musste die Frau von John Legend wegen Komplikationen ins Krankenhaus.

Das Model Chrissy Teigen hat eine Fehlgeburt erlitten. Das gab die 34-Jährige auf ihrer Instagram-Seite bekannt. Zuvor musste sie wegen Komplikationen ins Krankenhaus. Sie blutete stark, auch eine Transfusion half nicht. "Wir konnten das Bluten nicht stoppen und dem Baby die Flüssigkeit zu geben, die es braucht", schrieb sie auf Instagram.

Chrissy Teigen und John Legend: Fehlgeburt erschüttert die Familie

Es ist nicht die erste Schwangerschaft des Models: Zusammen mit ihrem Ehemann, dem Soul-Sänger John Legend, hat sie einen zwei Jahre alten Sohn und eine vierjährige Tochter. Der elffache Grammy-Gewinner Legend und das Model sind seit 2013 miteinander verheiratet.

"Wir sind so dankbar für das Leben, das wir haben, für unsere wundervollen Kinder Luna und Miles, für all die wunderbaren Dinge, die wir erleben durften", schrieb Teigen weiter. Die Familie ist auch in Legends neuem Musik-Video zu sehen: Zum Ende des Songs "Wild" laufen sie mit Luna (4) und Miles (2) an einem Strand entlang, dann umarmt Legend seine Frau, die beide Hände über ihren leicht gewölbten Bauch hält.

Für das Baby hatten sie sich noch nicht auf einen Namen geeinigt. Doch hätten sie und ihr Mann angefangen, es Jack zu nennen, wenn sie über das Baby sprachen. "Also wird er Jack für uns bleiben", schrieb Teigen. Er werde immer Teil der Familie sein.

