US Open 2020 im TV und Live-Stream - Tennis-Übertragung im Free-TV heute am 31.8.20

Heute starten die US Open 2020 in New York. Hier haben wir alle Infos rund um die Übertragung live im TV und Stream für Sie zusammengefasst.

Die US Open 2020 sind ab heute live in der Übertragung in TV und Stream zu sehen. Gibt es die TV-Termine im Free-TV und Gratis-Stream oder im Fernsehen nur im Pay-TV auf Sky oder DAZN? Die Infos.

Von Carla Gospodarek

US Open 2020 live: Infos zu TV-Übertragung live in Fernsehen und Stream, TV-Termine und mehr finden Sie hier. Das Grand Slam-Turnier wird auch 2020 wieder live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream zu sehen sein. Aber laufen die Partien im Free-TV und Gratis-Stream oder im Pay-TV?

Wie Sie das Tennis-Turnier live im TV und Stream sehen, erfahren Sie hier bei uns in der Übersicht.

US Open 2020 heute: TV-Rechte - Wer zeigt was live im TV und Stream? Free-TV und Gratis-Stream oder nur Bezahl-Fernsehen?

Wo, wann und wie werden die US Open 2020 live im TV und Live-Stream übertragen, fragen sich Tennis-Fans in Deutschland. Gibt es den Grand Slam im Free-TV und Gratis-Stream oder nur im Pay-TV?

Die Spiele der US Open werden 2020 auf Eurosport live in TV, Fernsehen und Stream gezeigt. Ab dem 31.8.2019 überträgt Eurosport das Grand Slam-Turnier täglich. Genaue Uhrzeiten stehen allerdings noch nicht fest.

Wer weitere Tennis-Matches der US Open verfolgen will, kann dies auch in diesem Jahr noch zusätzlich auf Eurosport 2. Wer so gut wie alle Spiele der US Open 2020 live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream sehen möchte, braucht den Eurosport Player im Abo. Der ist zwar kostenpflichtig, ist aber auch jederzeit monatlich kündbar. Das Monats-Abo kostet 6,99 Euro. Das Jahresabo ist je nach Zahlungsweise entweder für 49,99 Euro bei einmaliger Zahlung oder 4,99 Euro bei monatlicher Abbuchung erhältlich.

US Open 2020 live: TV-Übertragung heute live im Fernsehen und Stream - TV-Termine

Die US Open 2020 werden über einen Zeitraum von zwei Wochen ausgetragen - nämlich vom 31. August bis zum 13. September 2020. In dem Turnier steht zunächst die Vorrunde an, darauf folgen die Achtel-, Viertel und Halbfinals. In den Finalpartien werden dann die Sieger der einzelnen Disziplinen gekrönt - gespielt wird bei dem Grand Slam-Turnier im Einzel, Doppel und Mixed. Wann laufen die jeweiligen Partien live im TV und Stream? Alle TV-Termine, den Zeitplan sowie die Ergebnisse der US Open 2020 gibt es hier in der Übersicht für Sie zusammengefasst.

