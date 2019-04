US-Regisseur John Singleton ist tot

John Singleton ist tot. Nach einem Schlaganfall lag der Regisseur im Koma. Die lebenserhaltenden Maschinen wurden nun abgestellt. Singleton wurde 51 Jahre alt.

"Trauernd bestätigen wir, dass John Singleton gestorben ist." Das teilte die Familie des US-Filmregisseurs und Produzenten am Montag mit. "John starb friedlich, umgeben von seiner Familie und seinen Freunden." John Singleton wurde 51 Jahre alt.

US-Medienberichten zufolge hatte der Regisseur nach einem Schlaganfall am 17. April im Koma gelegen. Die Mutter des Filmemachers, Sheila Ward, hatte daraufhin bei einem Gericht in Los Angeles die vorübergehende Vormundschaft beantragt, um Singletons Interessen zu vertreten. Wards Angaben zufolge habe der 51-Jährige nach einem schweren Schlaganfall nicht mehr für sich selbst sorgen können, schrieben der Hollywood Reporter und TMZ.com unter Berufung auf Gerichtsunterlagen. Am Montag entschied seine Familie, die lebenserhaltenden Maschinen abzustellen.

John Singleton holte 1992 mit seinem Debütfilm "Boyz N The Hood" über Gewalt in einem Armenviertel von Los Angeles auf Anhieb zwei Oscar-Nominierungen. Er war der jüngste Kandidat und erste Afroamerikaner, dem diese Ehre in der Sparte "Beste Regie" zuteilwurde. Danach inszenierte er Filme wie "Poetic Justice", "Shaft", "Vier Brüder" und "Atemlos - Gefährliche Wahrheit". Als Produzent brachte er unter anderem das Drama "Hustle & Flow" ins Kino. Er war ausführender Produzent der laufenden TV-Serie "Snowfall" über die Crack-Epidemie der 80er Jahre.

Aus Hollywood meldeten sich einige Stars über den frühen Tod des Filmemachers zu Wort. Oscarpreisträgerin Halle Berry ehrte John Singleton via Twitter als Ausnahmekünstler. Regina King, welche bei den diesjährigen Oscars für "If Beale Street Could Talk" als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet wurde, nannte Singleton auf Instagram "einen der Größten". (AZ/dpa)

#JohnSingleton was an innovator - he came with drive & a creative vision when people of color didn’t have the same visibility we do now. He will remain a beacon of light in our community, and today we celebrate his legacy. Rest well my friend, we’ve lost one of the good guys. pic.twitter.com/U3FhJkdRhC