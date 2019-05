vor 36 Min.

US-Schauspielerin Doris Day ist tot

Die einstige Hollywood-Ikone Doris Day ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Wie die US-Zeitung "Washington Post" schreibt, starb Day an einer Lungenentzündung.

Doris Day war eine der berühmtesten Schauspielerin der USA. Ihre Dramen, Komödien und Musicals verhalfen Day in den 50er und 60er Jahren zu Weltruhm. Nun ist sie im Alter von 97 Jahren gestorben. Das gab die von der Schauspielerin gegründete Tierschutzorganisation "Doris Day Animal Foundation" bekannt.

Doris Day bewegt noch heute viele Menschen

"Day befand sich in ausgezeichneter gesundheitlicher Verfassung, ehe sie vor kurzem an einer Lungenentzündung erkrankte. Das hat zu ihrem Tod geführt", so die Tierschutzorganisation in einem E-Mail-Statement, aus dem die Washington Post zitiert.

Day war nicht nur Schauspielerin. Als Sängerin feierte sie ebenfalls große Erfolge, noch heute erinnern sich Millionen Menschen weltweit an ihren Song "Que Sera, Sera" aus Alfred Hitchcocks Film "Der Mann, der zuviel wusste". Dabei sah es im frühen Leben der US-Amerikanerin nicht danach aus, als würde sie eines Tages an der Spitze Hollywoods stehen. Im Alter von zwölf Jahren wurde das Auto in dem sie saß, von einem Zug getroffen.

Day erlitt einen komplizierten Beinbruch, der sie beinahe für immer gezeichnet hätte. Während sie sich erholte, begann die Tochter eines Musiklehrers zu singen. Day landete schließlich als Sängerin bei einem lokalen Nachtclub in Cincinnati, ihrem Geburtsort. Später hatte sie Engagements in New York. Ihre Hollywood-Karriere verdankte sie laut Washington Post ebenfalls ihrem Gesangstalent, als sie während einer Party in Los Angeles entdeckt wurde.

Doris Day kämpfte gegen manche Konvention ihrer Zeit

Und 1976 brach sie ein Tabu in Hollywood, als sie in dem Buch "Doris Day: Her own Story" über die Schattenseiten des Ruhms sprach: gescheiterte Ehen, finanzielle Probleme. Day kämpfte gegen manche Konvention ihrer Zeit, so sprach sie sich im selben Buch für das Zusammenleben von Paaren aus, selbst wenn diese nicht verheiratet sind.

In den 80er Jahren zog sich die US-Amerikanerin zunehmend aus dem Showgeschäft zurück und widmete sich ihrer Herzensangelegenheit, dem Tierschutz. Sie verbrachte ihren Lebensabend in Monterey, Kalifornien, schreibt die Washington Post.

Doris Day gewann nie einen Oscar, ihr größter künstlerischer Erfolg blieb die Oscarnominierung für den Film "Bettgeflüster" 1959. 2004 erhielt sie vom US-Präsidenten George W. Bush eine "Presidential Medal of Freedom" in Anerkennung ihrer Lebensleistung. (AZ)

