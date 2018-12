vor 34 Min.

Über 220 Menschen sterben bei Tsunami in Indonesien Panorama

Nach dem Tsunami in Indonesien gibt es viele Opfer. Die Flutwellen haben hunderte Häuser beschädigt oder ganz zerstört.

Ein Tsunami hat Indonesien getroffen: Auf den Inseln Sumatra und Java starben mehr als 220 Menschen, rund 850 wurden verletzt. Die Zerstörung ist groß.

Durch einen Tsunami sind in Indonesien starke Flutwellen über die Inseln Sumatra und Java hereingebrochen. Sie trafen am Samstagabend gegen etwa 21.30Uhr Ortszeit die Küsten. Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde am Sonntag ist die Zahl der Toten auf mindestens 222 gestiegen, rund 850 Menschen wurden verletzt.

Der Tsunami hatte mitten in der Urlaubssaison Küsten getroffen, die bei Touristen beliebt sind. Die betroffenen Küstenstriche liegen auf beiden Seiten der als Sundastraße bekannten Meerenge zwischen Sumatra und Java. Heftig getroffen wurde unter anderem die Provinz Banten auf der Insel Java. Dort gibt es viele Unterkünfte für Touristen, in denen Hochbetrieb herrschte. Auch auf Sumatra in der Provinz Lumpang gab es viele Opfer. Nach Angaben des Auswärtigen Amts gibt es keine Hinweise auf Deutsche unter den Opfern.

Der Tsunami richtete in Indonesien auch schwere Schäden an, berichtete Katastrophenschutz-Sprecher Sutopo Nugroho am Sonntagmorgen. Über 430 Häuser, neun Hotelanlagen, Dutzende Autos und zehn Schiffe wurden demnach beschädigt. Der Sprecher veröffentliche auf Twitter ein Video, das die Schäden zeigen soll:

Hingga 23/12/2018 pukul 07.00 WIB, data sementara dampak tsunami di Selat Sunda: 43 orang meninggal dunia, 584 orang luka-luka dan 2 orang hilang. Kerugian fisik meliputi 430 unit rumah rusak berat, 9 hotel rusak berat, 10 kapal rusak berat dan puluhan rusak. pic.twitter.com/IfKnx29QKA — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 23. Dezember 2018

Tsunami in Indonesien wohl durch Vulkanausbruch ausgelöst

Zu den Flutwellen kam es nach Angaben der Indonesischen Agentur für Geophysik wohl dadurch, dass der Vulkan Anak Krakatau in der Meerenge ausgebrochen war. Dadurch sei ein Erdrutsch unter Wasser ausgelöst worden. 24 Minuten nach dem Ausbruch kurz nach 21 Uhr Ortszeit hätte der Tsunami dann die Küsten erreicht.

15 Bilder Tote und Zerstörung: Tsunami trifft Indonesien Bild: Str, dpa

Nach Angaben von Katastrophenschutz-Sprecher Sutopo Nugroho herrschte zu diesem Zeitpunk Flut. Das habe die Auswirkungen noch verschlimmert.

Erinnerungen an die Tsunami-Katastrophe in Indonesien an Weihnachten 2004

Vulkansausbrüche und Tsunamis sind in Indonesien keine Seltenheit. Das aus tausenden Vulkansinseln bestehende Land liegt nämlich auf dem Pazifischen Feuerring, der die geologisch aktivste Zone der Welt ist. Das bedeutet, dass Indonesien mehr aktive Vulkane hat als jedes andere Land auf der Welt.

2004 hatte es an Weihnachten eine große Tsunami-Katastrophe in Indonesien gegeben. Damals starben mehr als 160.000 Menschen. Insgesamt gab es in den östlichen Anrainerstaaten des Indischen Ozeans rund 230.000 Tote.

Erst vor drei Monaten hatte ein Tsunami die indonesische Insel Sulawesi getroffen - ausgelöst durch ein Erdbeben. Mehr als 2200 Menschen starben. Damals gab es heftige Kritik an den Behörden, die zu langsam auf die Katastrophe reagiert hätten. (AZ, dpa)

