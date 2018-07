15:20 Uhr

Über den Wolken: Sitznachbarn verlieben sich Panorama

Auf ihrem Heimflug fragt Rosey Blair ihre Sitznachbarin, ob sie Plätze tauschen könnten. Eine wohl folgenschwere Entscheidung.

Von Fabian Kluge

Rosey Blair aus Texas fliegt mit ihrem Partner nach Hause. Das Paar sitzt jedoch nicht neben-, sondern hintereinander. Da trifft Rosey eine folgenschwere Entscheidung: Sie fragt eine junge Frau, ob sie Plätze mit ihr tauschen könne. Das Paar sagt, dass der neue Sitznachbar ja vielleicht die Liebe ihres Lebens werden könnte. Was zunächst als Witz gemeint ist, entpuppt sich als gar nicht so falsch. Denn was anschließend im Flugzeug passiert, dokumentiert Rosey ausführlich auf Instagram und später auch auf Twitter.

Auf den zahlreichen Bildern und Storys ist zu sehen, wie die beiden unbekannten Fluggäste ins Gespräch kommen. Zunächst unterhalten sie sich über gemeinsame Interessen, später zeigen sie sich sogar Familienfotos und sprechen über Zukunftspläne. Nach und nach verfolgen immer mehr den möglichen Beginn der Liebesbeziehung. Nutzer schreiben beispielsweise, dass sie mit einem Glas Rotwein das Geschehen gespannt mitlesen. Innerhalb von zwei Tagen hat Rosey Blair über eine Million Reaktionen auf Twitter erhalten.

Gibt es bald mehr von der Flugzeug-Romanze?

Als die beiden Verkuppelten sich gegenseitig auf Instagram folgen, schließlich kuscheln und zusammen auf der Flugzeug-Toilette verschwinden, steht für Rosey und ihren Freund fest: Sie müssen die beiden auch nach der Landung verfolgen. Das mutmaßliche Liebespaar scheint tatsächlich zusammen in Dallas, Texas untergebracht zu sein, Rosey jubelt jedenfalls in einem kurzen Video: "Sie werden sich verlieben und heiraten und ein Baby bekommen."

Mittlerweile haben auch US-amerikanische Medien das Thema aufgegriffen und wollen die Geschichte von Rosey und den beiden Turteltauben erzählen. Noch will die mysteriöse Frau jedoch nicht an die Öffentlichkeit. Sollte sie ihre Meinung ändern, wird Rosey sicherlich wieder davon berichten.

Hier gibt es die Romanze noch einmal zum Nachlesen.

Themen Folgen