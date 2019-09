Überraschender Tweet: Zieht sich Rapperin Nicki Minaj zurück?

Nicki Minaj kündigt auf Twitter völlig überraschend ihr Karriereende an. Nun wird über die Gründe spekuliert. Ist die 36-Jährige womöglich schwanger?

Rapperin Nicki Minaj scheint im Internet völlig überraschend ihr Karriereende angekündigt zu haben. "Ich habe mich dazu entschlossen, mich zurückzuziehen", lautet die Botschaft, die am Donnerstag auf dem Twitterkonto des 36-Jährigen Superstars veröffentlicht wurde. Als Grund gab Minaj ihre Familie an - es blieb allerdings zunächst unklar, was sie mit ihren Worten genau meinte. Das Boulevard-Magazin TMZ interpretierte die Nachricht so, dass Minaj schwanger ist.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. Love you for LIFE