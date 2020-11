vor 5 Min.

Überraschung in New York: Eule im Rockefeller-Weihnachtsbaum gefunden

In diesem Baum, der vor dem Rockefeller-Center in New York aufgestellt wurde, versteckte sich ein Sägekauz - eine besonders kleine Eule.

Eine Eule hat im gefällen Weihnachtsbaum ausgeharrt und ist mit dem Schwertransporter bis nach Manhatten gefahren. Arbeiter fanden sie erst am Rockefeller-Center.

Ihre erste Weihnachtsüberraschung des Jahres hat die US-Metropole New York im weltberühmten Festtagsbaum am Rockefeller-Center gefunden. Eine kleine Eule versteckte sich zwischen den starken Ästen der über 20 Meter hohen Tanne und wurde von einem Arbeiter geborgen, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Anscheinend hatte sie seit dem Fällen nördlich der Großstadt in dem Baum ausgeharrt und sogar die Fahrt per Schwerlasttransporter bis ins Zentrum Manhattans unbeschadet überstanden.

So sieht ein Sägekauz aus. Bild: Lindsay Possumato, dpa

Nach Angaben des örtlichen Ravensbeard Wildlife Center, zu dem die Eule von dem Arbeiter gebracht wurde, handelt es sich bei dem Tier um einen Sägekauz, eine besonders kleine nordamerikanische Eulenart. Das Center veröffentlichte Fotos von der Eule - die standesgemäß "Rockefeller" getauft wurde -, wie sie mit großen Augen in einem kleinen Gesicht aus einer Box schaut. "Sie hatte seit drei Tagen nichts mehr gegessen oder getrunken", hieß es in einem Beitrag bei Facebook. Nun allerdings habe "Rockefeller" wieder genug Flüssigkeit zu sich genommen und auch ein paar Mäuse gefressen. Die Eule soll bald wieder in der Natur ausgesetzt werden.

