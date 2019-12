18:30 Uhr

Übertragung: "Der Bachelor" 2020 live im TV und Stream

"Der Bachelor" 2020 live im TV und im Stream: In diesem Artikel gibt es die Infos zur Übertragung der TV-Sendung.

Ab Januar lässt sich " Der Bachelor" live im TV und Stream sehen. Im Staffel 10 ist Sebastian Preuss der Junggeselle, der von zehn Kandidatinnen umworben wird. Der Bachelor ist dabei ein richtiger "Bad Boy" . er saß sogar schon wegen Körperverletzung hinter Gittern.

Ob das die Frauen abschreckt oder ob das den 29-jährigen Kickboxer noch interessanter macht, werden Sie 2020 live im TV und Stream verfolgen können. Hier alle Infos zur Übertragung im Fernsehen und im Internet.

"Der Bachelor" im TV und Live-Stream sehen

"Der Bachelor" 2020 startet im Januar. Damit beginnt bereits Staffel 10 der erfolgreichen Datingshow. Wie in den vergangenen Staffeln wird RTL die neuen Folgen voraussichtlich immer mittwochs um 20.15 Uhr übertragen. Bisher gab es pro Staffel immer sieben bis neun neue Folgen zu sehen. Sobald RTL die genauen Sendetermine und Übertragungsdaten bekannt gibt, erfahren Sie diese hier.

"Bachelor" 2020: Staffel 10 live im TV und Stream

Parallel zur TV-Ausstrahlung wird es "Der Bachelor" 2020 auch im Stream bei TV NOW zu sehen geben. Dort können Sie die Folgen online auch nach der Erstausstrahlung sehen. Für einen kurzen Zeitraum können Sie die Folgen nach der Ausstrahlung kostenlos und ohne Abo abrufen. Um die Show online im Live-Stream zu erleben muss allerdings ein Abo abgeschlossen werden, was aber als Probemonat getestet werden und laut Anbieter monatlich gekündigt werden kann. Ansonsten kostet TV NOW 4,99 im Monat.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen