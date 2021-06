Ufo-Report

Rätselhafte Sichtungen in den USA: Gibt es doch Außerirdische?

Gibt es doch Ufos? Vier in Formation fliegende „Objekte“ über der US-Stadt Salem in Massachusetts. Sie wurden von einem Kameramann der Küstenwache am 16. Juli 1952 um 9 Uhr 35 vormittags beobachtet.

Plus Lange haben US-Militärs angebliche Sichtungen von Ufos lächerlich gemacht. Nun wird dem Kongress erstmals ein offizieller Bericht über das Phänomen vorgelegt. Die Welt wartet mit Spannung darauf.

Von Karl Doemens

Der Pazifische Ozean lag ruhig vor dem Flugzeugträger USS Nimitz, als Alex Dietrich mit ihrem Kampfjet über die nicht einmal hundert Meter kurze Startbahn in den Himmel schoss. Rund 100 Meilen südwestlich von San Diego nahm die junge Leutnantin an einem Flugtraining teil. Hinter der damals 24-jährigen Kalifornierin in ihrer F/A-18F saß ein Waffentechniker. Der Kommandeur ihrer Einheit, David Fravor, flog mit seinem Co-Piloten voraus. Dietrich und Fravor hatten an jenem Novembertag einen besonderen Auftrag: Der Radarschirm eines anderen Marineschiffes hatte in der Gegend ein merkwürdiges Teil angezeigt, das sekundenschnell rund 25 Kilometer vom Himmel in Richtung Meer zu stürzen schien.

