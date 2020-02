vor 25 Min.

"Unaufhaltsam": Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

Ende Februar startet die neue Serie "Unaufhaltsam" auf Netflix. Wann der Start ist, wie viele Folgen es gibt und was die Handlung ist, lesen Sie in unserer Übersicht.

Ende Februar ist es so weit, dann startet auf Netflix die neue mexikanische Serie "Unaufhaltsam", im spanischen Original "Desenfrenadas". Um was geht es in der Serie, wer spielt mit und wann startet die Serie genau, das lesen Sie in unserer Übersicht.

Das ist die Handlung von "Unaufhaltsam"

Drei Freundinnen beschließen einen Roadtrip zu unternehmen - auch um ihren Alltagsproblemen zu entfliehen. Doch als sie einer verzweifelten Fremden mit einer Waffe begegnen, müssen sie ihre Route neu planen. Und haben die Polizei am Hals. Die vier Damen stürzen sich in ein wildes Abenteuer zwischen Verfolgungsjagden, Partys und Drama.

Ziel ist Oaxaca im Süden Mexikos, wo die Damen hinflüchten wollen. Die unterschiedlichen Persönlichkeiten dieser Gruppe von Frauen treiben die Situationen und Konflikte an.

"Unaufhaltsam": Wann ist der Start? Wie viele Folgen hat die Serie?

Die Serie ist ab Freitag, 28. Februar, auf Netflix abrufbar. Bisher ist weder bekannt, wie viele Folgen die erste Staffel haben wird, noch ob es eine zweite Staffel geben wird.

Cast und Besetzung: Das sind die Schauspieler in der Serie "Unaufhaltsam"

"Desenfrenadas" kann auch mit "zügellos" oder "hemmungslos" aus dem Spanischen übersetzt werden. Das sind die Schauspieler:

Tessa Ía

Bárbara López

Lucía Uribe

Coty Camacho

Fernando Ciangherotti

Angélica Aragón

Tomás Ruiz

Diego Calva

Vico D’Alessandro

Gabriel Chávez

Der Trailer zu "Unaufhaltsam"

Zu der mexikanischen Serie gibt es bisher nur Trailer auf spanisch. Sie können ihn unten anschauen:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen