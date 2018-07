11:49 Uhr

Unbekannte schießen mit Blasrohr und Nadeln auf Passanten Panorama

Zu einem ungewöhnlichen Vorfall ist es in der Nacht auf Sonntag in Bremen gekommen. Zwei Jugendliche sind in Bremen von Unbekannten verletzt worden.

Unbekannte haben in Bremen mit einem Blasrohr und Nadeln auf Passanten geschossen. Zwei 17- und 18-jährige Jugendliche wurden in der Nacht zum Sonntag durch maskierte Angreifer verletzt, wie die Bremer Polizei mitteilte. Die Fahndung nach den Tätern blieb zunächst erfolglos.

Unbekannte verletzen Jugendliche mit Nadel und Blasrohr

Zunächst wurden den Angaben zufolge ein 17-Jähriger und sein Freund auf der Straße von drei maskierten Personen umzingelt. Einer der Täter beschoss sie mit einer Nadel aus einem Blasrohr. Der 17-Jährige wurde dabei am Arm verletzt.

Etwa eine Stunde später wurde der Polizei ein ähnlicher Fall gemeldet, bei dem ein 18-Jähriger aus einer Gruppe von etwa fünf Maskierten verfolgt und mit der Nadel eines Spritzenaufsatzes beschossen wurde. Das Opfer wurde an der Hüfte verletzt. (dpa)

