vor 2 Min.

Unbekannte verstecken Messer-Falle auf Spielplatz

Eine gefährliche Messerfalle haben Unbekannte auf einem Spielplatz in Hunderdorf (Landkreis Straubing-Bogen) vergraben.

"In einem aufgeschütteten Erdwall wurden in einer extra ausgehobenen Grube von 30 mal 30 Zentimeter mehrere Küchenmesser hochkant fixiert und mit Grüngut bedeckt", beschrieb ein Polizeisprecher am Dienstag die Falle. "Glücklicherweise wurde die Falle am Montag rechtzeitig entdeckt und niemand verletzt."

Wer die Messer aufgestellt hat, ist laut Sprecher noch unklar, es gebe aber einen Verdacht: "Wir haben mehrere Hinweise, dass es einige Burschen im Alter von 12 bis 13 Jahren waren. Wir sind aber noch mitten in den Ermittlungen."

Beamte seien am Dienstag in eine benachbarte Schule gefahren, um Lehrer und Kinder zu befragen und mit ihnen darüber zu sprechen, wie gefährlich solche Aktionen sind. (AZ, dpa)

Themen Folgen