08:39 Uhr

Unbekannte zünden Bienenstöcke an - Zehntausende Tiere sterben Panorama

Unbekannte haben auf einer Wiese in Bielefeld wohl Zehntausende Bienen verbrannt. Das Motiv ist unklar.

Auf einer Wiese in Bielefeld sind am Mittwoch mehrere Bienenstöcke in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Das Motiv ist unklar.

Gegen 10.30 Uhr war laut Polizei eine Rauchsäule am Perthesweg zu sehen. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten mutmaßlich einen Block mit vier Bienenstöcken angezündet.

Wie viele Bienen Opfer der Flammen wurden, ist nicht bekannt. Üblicherweise leben allerdings in einem Bienenstock zwischen 5000 und 40.000 Bienen. Gerade im Sommer befinden sich die Zahlen Experten zufolge eher im oberen Bereich. Auf der Bielefelder Wiese kamen vermutlich also mehrere Zehntausend Bienen ums Leben. Die Bienenstöcke werden betreut durch den regionalen Imkerverein.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer (05 21) 54 50. (AZ)

Themen Folgen