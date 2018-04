Unbekannter beschießt Menschen aus Auto heraus

vor 33 Min.

Im niedersächsischen Lüneburg ist eine Menschengruppe aus einem Auto heraus beschossen worden. Die Polizei sucht zwei junge Männer.

Unbekannte haben in Lüneburg aus einem Auto heraus auf eine Menschengruppe geschossen und einen 20-Jährigen schwer verletzt. Der junge Mann sei nach dem Vorfall in der Nacht zum Mittwoch in einem Krankenhaus notoperiert worden, teilte die Polizei in der niedersächsischen Stadt mit. Beide Seiten kannten sich demnach, die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst jedoch unklar.

Die Beamten fahndeten nach eigenen Angaben nach zwei Männern im Alter von 21 und 25 Jahren, die in dem Fahrzeug gesessen haben sollen. Aus dem Auto wurden demnach von der gegenüberliegenden Straßenseite mehrere Schüsse auf die aus etwa sechs Männern bestehende Gruppe abgegeben. Zwei Kugeln trafen den 20-Jährigen.

Vor der Abgabe der Schüsse sollen sich die beiden Insassen nach ersten Erkenntnissen mit der Gruppe unterhalten haben. Danach flohen sie in ihrem Fahrzeug. Die Fahndung nach ihnen lief. (AFP)

