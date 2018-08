vor 38 Min.

Unbekannter ersticht Frau auf offener Straße

Am Montagmorgen wurde eine Frau in Düsseldorf erstochen. Die Polizei fahndet derzeit nach dem Täter.

In Nordrhein-Westfalen wurde eine Frau niedergestochen. Der Vorfall ereignete sich auf offener Straße in Düsseldorf. Die Fahndung nach dem Angreifer läuft.

In Düsseldorf wurde am Montagmorgen eine Frau niedergestochen. Ein Unbekannter griff sie laut Polizei gegen 7.30 Uhr im Stadtteil Bilk mit einem Messer an. Der Vorfall ereignete sich auf offener Straße.

Düsseldorf: Frau auf offener Straße erstochen - Angreifer auf der Flucht

Die Frau erlitt tödliche Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Vormittag erlag sie ihren Verletzungen im Klinikum. Die Behörden haben den Tatort abgesperrt und suchen verschiedenen Medienberichten zufolge aktuell noch nach der Tatwaffe, einem Messer. Über den Hintergrund der Tat äußerte die Polizei sich bislang nicht. Auch zu Opfer und mutmaßlichem Täter machte die Polizei zunächst keine Angaben. Eine Mordkommission sei eingerichtet.

Laut Polizei ist der Angreifer noch auf der Flucht. Derzeit wird nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte eine Sprecherin der örtlichen Polizei, dass Spezialkräfte des SEK eine Wohnung durchsucht haben. Jedoch wurde dabei nicht der Gesuchte gefunden. (dpa/tu)

