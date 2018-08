13:37 Uhr

Unbekannter greift Obdachlosen in Park an

Ein Unbekannter soll in einem Hamburger Park einen Obdachlosen angegriffen und erheblich verletzt haben.

Wie die Polizei in der Hansestadt am Donnerstag mitteilte, soll der Unbekannte am Vorabend zu dem 36-Jährigen gekommen sein und ein Streitgespräch begonnen haben. Wenig später soll er einen Stein aufgehoben und diesen gegen den Kopf des Obdachlosen geworfen haben. Dann sei er geflüchtet.

Das Opfer trug laut Polizei eine Gesichtsverletzung davon. Der Mann hatte zudem eine Schnittverletzung an der Hüfte, deren Herkunft unklar war. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt. (afp)

