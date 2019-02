vor 40 Min.

Unbekannter rast mit Büro-Drehstuhl in Kiosk Panorama

In der Nacht auf Freitag ist am Hauptbahnhof München ein Unbekannter mit einem Büro-Drehstuhl in einen Stand gerast. Die Jalousie des Ladens ging dabei kaputt.

Der Verkehr am Hauptbahnhof München verläuft meist in geregelten Bahnen: Züge fahren ein und aus. Dann und wann kurven Kehrmaschinen über die Bahnsteige, im Slalom zwischen Passanten und Verkaufsständen. Ein ungewöhnliches "Gefährt" hat am Hauptbahnhof nun aber einen Unfall mit Sachschaden verursacht, wie die Bundespolizeidirektion München berichtet. In der Nacht auf Freitag, 15. Februar, raste ein unbekannter Mann auf einem Büro-Drehstuhl über den Querbahnsteig – und schlug damit in einen Verkaufsstand ein.

Der Drehstuhl geriet außer Kontrolle und donnerte in eine Saftbar

Anscheinend geriet ihm der Bürostuhl mit fünf Rädern außer Kontrolle, beim Aufprall wurde die Jalousie des Verkaufsstandes – einer Saftbar – beschädigt. Der Tatverdächtige konnte sich unerkannt vom Tatort entfernen. Der Bürostuhl wurde sichergestellt. Woher der Stuhl stammt und warum er auf den Bahnsteig gebracht wurde, ist derzeit nicht bekannt. Gegen den unbekannten Drehstuhl-Raser ermittelt die Bundespolizei wegen Sachbeschädigung. (veli)

