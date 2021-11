Das sind die Trainer von "Unbreakable - Wir machen Dich stark"

Bei "Unbreakable - Wir machen Dich stark" unterstützen vier Coaches die Promis auf ihrem Weg zu einem zufriedeneren Leben. Wir stellen Ihnen die Trainer vor.

"Unbreakable - Wir machen Dich stark" startet Mitte November bei RTL. In der Sendung gehen Promis ein kleines Abenteuer in Sachen Persönlichkeitsentwicklung ein und RTL dokumentiert ihr Selbstexperiment. Dabei steht nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch die mentale Gesundheit im Mittelpunkt. Im Trainingscamp müssen die Promis anstrengende Aufgaben meistern - wie zum Beispiel Schlammparcours oder Bergtouren. Unterstützt werden Sie dabei von vier Profis. Wir stellen Ihnen die Coaches hier vor.

"Unbreakable - Wir machen Dich stark": Das sind die Trainer im Team

Nadja Petranovskaja (47), Psychologin und Life Coach

Nadja ist Psychologin und ist für die Kandidaten eine Ansprechpartnerin, falls Sie Zweifel haben, denn sie widmet sich vor allem der mentalen Gesundheit der teilnehmenden Promis. Ihre Expertise hat sie aus jahrelanger Berufserfahrung als Trainerin, Coach und Beraterin. Zuvor war sie in nahmhaften Unternehmen als Change Managerin tätig. In ihren Workshops fokussiert sie sich unter anderem auf die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Krisenintervention und Motivation. Sie will den Promis auf ihrem Weg beistehen, sich selbst mit mehr Mitgefühl zu behandeln. "Dein Glück und Wohlbefinden sind Fähigkeiten, die du durch Übungen verbessern kannst", sagte die Psychologin in einem Interview.

Nadja Petranovskaja Foto: RTL / Matea Smolcic

Markus von Hauff (40), ehemaliger Soldat und Nahkampftrainer

Markus ist ehemaliger Soldat und ist leidenschaftlicher Kampfsportler. Zwölf Jahre lang war er als Offizier tätig und hat nach seinem Pädagogikstudium bei der Bundeswehr den gemeinnützigen Verein "Atrium Sports e. V." gegründet. Mit schwarzen Gurten in verschiedenen Kampfsportarten coacht gibt er sein Wissen als Trainer weiter. Er wird die Promis in Sachen Selbstschutz und körperliche Fitness unterstützen. "Jeder Mensch hat das Recht zu scheitern. Aber nur einmal, dann muss die Lektion gelernt sein", so der 40-Jährige.

Video: SAT.1

Markus von Hauff Foto: RTL / Matea Smolcic

Julien Kottysch (38), Berufssoldat

Lesen Sie dazu auch

Julien ist seit fast zwanzig Jahren als Soldat bei der Bundeswehr tätig. Währenddessen hat er Bildungs- und Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Berufsbildung und Beratungspsychologie studiert. In seinem Beruf legt er besonders Wert auf Kameradschaft. Julien ist davon überzeugt, dass jeder Mensch viel Potenzial hat und dieses sehr selten ausgeschöpft wird. In "Unbreakable" will er genau das mit den prominenten Teilnehmern tun. Er hat schwarze Gurte in Krav Maga und will sein Wissen mit Strenge, Feingefühl und Disziplin weitergeben. "Im Rahmen von 'Unbreakable' werde ich den Prominenten beibringen, nicht aufzugeben. Sie werden lernen, über sich hinauszuwachsen und mit den Problemen in ihrem Alltag besser umzugehen", sagte der 38-Jährige in einem Interview mit RTL.

Julien Kottysch Foto: RTL / Matea Smolcic

Felix Köster (31), Personaltrainer und Kampfsporttrainer

Felix ist der jüngste Coach in der Runde und ist als Kampfsport- und Personal Trainer tätig. Er bietet unter anderem Selbstverteidigungskurse für Kinder und Erwachsene an. Bei "Unbreakable" ist er dafür zuständig die Promis dabei zu unterstützen ihre körperliche Fitness auszubauen. Er liebt den Kampfsport und hat selbst einen schwarzen Gürtel in Krav Maga. Felix war zwölf Jahre lang bei der Bundeswehr tätig und arbeitet derzeit als Trainer. Während er für Disziplin plädiert ist ihm laut RTL auch wichtig, dass der Spaß dabei nicht zu kurz kommt. Er möchte den Promis bei "Unbreakable" dabei helfen sich aus der Komfortzone zu pushen.

Felix Köster Foto: RTL / Matea Smolcic

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.