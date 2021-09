"Uncovered: Das Kokain-Netzwerk" mit Thilo Mischke: alle Infos hier in der Vorschau

"Uncovered" startet heute mit Staffel 5. In Folge 1, "Das Kokain-Netzwerk", reist Reporter Thilo Mischke nach Peru. Hier die Vorschau und Infos zur Übertragung.

In "Uncovered" geht Reporter Thilo Mischke verschiedenen Themen auf den Grund. Unter anderem wurden in den Folgen bereits Themen wie Menschenhandel, organisiertes Verbrechen und Organhandel beleuchtet. In der neuen Folge "Das Kokain-Netzwerk", die heute ausgestrahlt wird, ergründet Thilo Mischke wie die Droge von Peru nach Deutschland geschmuggelt wird. Hier in der Vorschau lesen Sie mehr zur Übertragung der neuen Folge. Außerdem erfahren Sie den TV-Termin, inklusive Sendezeit.

"Uncovered: Das Kokain-Netzwerk": Heute ist der TV-Termin

Die neue Folge der "Uncovered"-Reihe wird am dem heutigen 13. September 2021 um 22.30 Uhr auf ProSieben zu sehen sein. Die Folgen dauern zwischen 45 und 80 Minuten. "Das Kokain-Netzwerk" ist der Start von Staffel 5.

"Uncovered: Das Kokain-Netzwerk" bei ProSieben: Übertragung live im TV und Stream - gibt es eine Wiederholung?

"Uncovered" wird auf ProSieben übertragen. Je Staffel gibt es etwa vier bis sechs Folgen, die wöchentlich ausgestrahlt werden. Da Staffel 5 an einem Montag startet, ist zu erwarten, dass auch die anderen Folgen am Montag ausgestrahlt werden. ProSieben hat aber noch keine weiteren Sendetermine veröffentlicht.

Wiederholungen älterer Folgen zeigt ProSieben regelmäßig im Fernsehen. Außerdem können auf der Streamingplattform Joyn und der offiziellen Internetseite von ProSieben ganze Folgen von "Uncovered" angesehen werden. Der Stream ist kostenlos, allerdings müssen Sie sich anmelden.

Vorschau zu "Uncovered: Das Kokain-Netzwerk" mit Thilo Mischke

Für Folge 1 der fünften Staffel von "Uncovered" reist Thilo Mischke nach Peru, um dem Kokain-Handel auf den Grund zu gehen. "Es gibt keinen illegalen Stoff, der ein so gutes Distributionsnetzwerk hat. Der weltweit so gut erhältlich ist", sagte Thilo Mischke in einer Pressemitteilung von ProSieben. In Deutschland soll die gefährliche Droge sogar per Lieferservice erhältlich sein.

In der Folge "Uncovered: Das Kokain-Netzwerk" redet der ProSieben-Investigativ-Reporter unter anderem mit einer Bäuerin in Peru, die durch die illegale Koka-Ernte das Studium ihrer Kinder finanziert. Außerdem wird gezeigt, wie im Dschungel Kokainpaste hergestellt wird. In Manaus in Brasilien spricht Thilo Mischke mit dem Leiter einer Anti-Drogen-Spezialeinheit. In der Folge wird auch die andere Seite der Medaille beleuchtet: Ein Kunde beantwortet die Fragen des Reporters.

In weiteren Folgen der fünften Staffel reist Thilo Mischke unter anderem nach Japan und in die USA.

Das ist Thilo Mischke

Thilo Mischke wurde am 4. März 1981 in Ost-Berlin geboren und hat Japanologie und Kulturwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin studiert. Von 2004 bis 2006 absolvierte er ein Volontariat bei dem Videospielmagazin GEE. Bei ProSieben war der 40-Jährige zum ersten Mal 2012 als Ko-Produzent in der Dokumentation "Unter fremden Decken – Auf der Suche nach dem besten Sex der Welt" zu sehen. Ein Jahr später zeigte der Sender den zweiten Teil der Dokumentation. "Uncovered" produziert und moderiert Thilo Mischke seit 2016.

